Fed Warsh zmírňuje jestřábí sentiment a dává naději býkům na zlatě 🟡

Dnes sledujeme nejdůležitější událost spojenou s ekonomickým sympoziem ECB v Sintře v Portugalsku. V rámci dnešní panelové diskuse vystoupil nový šéf Fedu, který je v poslední době známý spíše svou jestřábí stránkou, i když pro trhy zůstává významnou neznámou. Jeho dnešní komentáře spolu s mírně slabšími daty z USA oslabují dolar a zároveň vracejí naději investorům na trhu se zlatem. To se nejen vrací nad 4 000 USD, ale dokonce testuje úroveň 4 100 USD za unci.
Klíčové body z projevu Kevina Warshe
- Konec „dopředného výhledu“: Warsh definitivně opouští tradici svých předchůdců. Fed nebude trhu poskytovat jasné signály ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb. Investoři se musí dívat na tvrdá data. Warsh v této otázce výrazně podpořil šéfku ECB Christine Lagarde.
- Nekompromisní boj s inflací: Warsh otevřeně uvedl: „Chceme dosáhnout cenové stability.“ Dodal, že pokud si někdo myslel, že Fed přijme inflaci nad 2 %, bude zklamán. Ceny stále považuje za příliš vysoké. Tento bod však zůstává poměrně jestřábí.
- Mírný optimismus a pokles inflačních očekávání: Šéf Fedu uvedl, že během prvních čtyř týdnů jeho mandátu klesla inflační očekávání i rizika spojená s inflací. Zároveň zdůraznil, že výnosy dluhopisů a tržní volatilita se posunuly níže. To dává naději investorům na trhu se zlatem.
- „Rodinný boj“ v červenci: Oznámil, že na příštím zasedání FOMC (za 4 týdny) proběhne ostrá diskuse. Odmítl spekulovat, zda je současný nárůst inflace způsobený konfliktem s Íránem přechodný.
- Snižování bilance Fedu (QT): Potvrdil svůj známý jestřábí postoj a uvedl, že chce menší bilanci Fedu, protože podle něj příliš velká bilance „hraničí s fiskální politikou“ a funguje hlavně tím, že nafukuje ceny aktiv. Změny však budou zaváděny opatrně a transparentně. To je naopak mírně negativní zpráva pro indexy.
- Nezávislost Fedu zůstává nedotčena: Ujistil, že navzdory nedávným rozhodnutím Nejvyššího soudu (včetně rozhodnutí po případu Cook) zůstane Fed plně nezávislý a bude se striktně držet svého mandátu.
- Technologický optimismus (AI): USA považuje za hlavního příjemce výhod revoluce v oblasti AI. Zatímco technologický boom krátkodobě podporuje inflaci (poptávka po komponentech), dlouhodobě by vyšší produktivita mohla změnit pravidla hry pro měnovou politiku.
Zmírňuje Warsh sentiment?
Dalo by se říci typicky analyticky: ano i ne. Warsh hraje roli „objektivního soudce“, což trhy přijímají s úlevou. Po jeho prvním červnovém zasedání se Wall Street obávala, že Warsh bude extrémní jestřáb připravený prudce zvyšovat sazby v reakci na konflikt s Íránem. V Sintře svou rétoriku nepřiostřil. Přestože opakuje, že cílem je 2% inflace, současně vyslal trhům několik uklidňujících signálů:
- Připustil, že inflační tlak a očekávání za poslední měsíc mírně klesly.
- S uspokojením zaznamenal pokles výnosů dluhopisů.
- Odklonem od dopředného výhledu odstranil obavy trhu, že Fed „předem“ oznámí sérii zvýšení sazeb.
To znamená, že trhy již necítí bezprostřední hrozbu okamžitého jestřábího zásahu. V kombinaci s nejnovějšími makrodaty to dalo impuls k oslabení dolaru a růstu rizikových aktiv.
EURUSD se vrací k 1,14 a zlato exploduje k 4 100 USD?
Souběžně s Warshovým projevem dorazila na trh klíčová data z amerického zpracovatelského sektoru (ISM Manufacturing), která tyto výrazné pohyby velmi dobře vysvětlují:
- Slabší ISM a propad cen: Hlavní index ISM ve zpracovatelském sektoru klesl na 53,3 bodu (prognóza 53,9) a slabší byly také nové objednávky. Nejdůležitější je, že index ISM Prices Paid zaznamenal výrazný pokles na 73 bodů (dříve až 82,1 bodu, prognóza 77,5).
- Reakce EURUSD (pohyb k 1,14): Vzhledem k tomu, že americký cenový subindex prudce klesá a sám Warsh říká, že inflační rizika se snižují, investoři docházejí k závěru, že Fed nebude muset panicky zvyšovat sazby. Výnosy amerických dluhopisů klesají, což automaticky zasahuje dolar (USD) a posouvá kurz EURUSD výše.
- Spektakulární návrat zlata k 4 100 USD: Zlato dnes dostalo ideální kombinaci podpůrných faktorů:
- Geopolitika: Pokračující konflikt s Íránem a nejistota (komentáře Vance a Bílého domu zmiňované ve zprávách o šancích na dohodu, ale se stále přetrvávajícím rizikem) udržují poptávku po „bezpečných přístavech“.
- Slabší dolar a nižší výnosy: Jelikož data ISM ochlazují jestřábí ambice Fedu a Warsh nehrozí zvyšováním sazeb, klesají oportunitní náklady držby zlata.
- Absence dopředného výhledu: Vzhledem k tomu, že Fed přestává vést trh za ruku, roste nejistota ohledně budoucnosti – a zlato nejistotu miluje. Návrat do oblasti 4 100 USD je technickým i fundamentálním projevem síly tohoto kovu v éře nového šéfa Fedu.
Zlato zahájilo dnešní seanci poklesem pod 4 000 USD, ale již několik dní pozorujeme, že tato úroveň se stává stále silnější podporou. Dnes se zlato vrací nad 38,2% retracement. Stojí za zmínku, že v listopadu 2025 byla úroveň 4 000 USD testována několikrát. Pokud se očekávání ohledně zvyšování sazeb skutečně snižují (trh stále oceňuje více než jedno zvýšení do konce letošního roku), zlato má šanci na odraz. EURUSD také roste, ale zůstává pod úrovní 1,14. Zdroj: xStation5
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