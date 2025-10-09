Ferrari zklamalo investory – akcie klesly o 16 %

- Společnost snížila odhad prodeje elektromobilů z 40 % na 20 %
- Druhý model elektromobilu čelí zpoždění
- Společnost snížila odhad prodeje elektromobilů z 40 % na 20 %
- Druhý model elektromobilu čelí zpoždění
Ferrari představilo svůj první plně elektrický vůz, který má vstoupit na trh v roce 2026.
Nový model, navržený ve spolupráci s Jonym Ivem, bude větší než tradiční sportovní vozy Ferrari, avšak nepůjde o SUV.
Cena vozu má začínat na 535 000 USD.
Kvůli nízké poptávce po luxusních elektromobilech a technologickým výzvám v oblasti baterií firma snížila odhad podílu elektromobilů na celkovém prodeji do roku 2030 z 40 % na 20 %.
Druhý elektrický model bude uveden nejdříve v roce 2028.
Výroba se uskuteční v nové továrně v Maranellu, která umožní současnou produkci vozů se spalovacími motory, hybridů i elektromobilů.
Zároveň Ferrari představilo strategii do roku 2030, jejímž cílem je dosažení uhlíkové neutrality, investice do udržitelnosti, digitalizace výroby a individualizace vozů.
Po zveřejnění těchto plánů akcie společnosti výrazně klesly – až o 16 %, zejména kvůli nižšímu než očekávanému výhledu prodeje elektromobilů.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Napětí mezi USA a Čínou spustilo nejprudší výprodej od „Dne osvobození“ ✂️
Tři trhy, které se vyplatí sledovat příští týden (10. 10. 2025)
Americká vláda zahájila propouštění federálních zaměstnanců; výprodej na Wall Street se prohlubuje 🔨
Applied Digital zrychluje růst. Akcie rostou téměř o 20 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.