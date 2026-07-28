France vyzývá Palantir, trh reaguje

Francie rozhodla, že řešení společnosti Palantir, která využívá mimo jiné francouzská domácí zpravodajská služba DGSI, budou v budoucnu nahrazena domácími řešeními.
Graf PLTR.US (D1)
Nejde o jediný faktor, ale právě ten je hlavním důvodem poklesu akcií Palantiru, které během úterní seance ztrácejí přibližně 8 %. Akcie se nyní obchodují o 40 % níže než na svém historickém maximu.
Nebezpečný precedent
Pro společnost je tato zpráva velmi nepříznivá, nikoli proto, že jedna francouzská agentura hodlá přestat využívat její řešení. Problém z pohledu valuace má dvě roviny:
- Zaprvé jde o jeden z prvních významných kroků směřujících k tomu, aby se evropská bezpečnost stala nezávislou na amerických digitálních řešeních. Konkrétní případ Francie a Palantiru ukazuje, že ani v oblastech, kde jsou konkurenční výhoda a bariéry vstupu mimořádně vysoké, se vláda neobává podstoupit riziko ani náklady spojené s přechodem na vlastní řešení. Vzhledem ke kontroverzní povaze společnosti a stále nižší důvěře v zahraniční politiku USA by se Francie mohla stát lídrem, který strhne zbytek Evropy k odklonu od řešení Palantiru. Takový vývoj by byl pro valuaci společnosti velmi negativní.
- Zadruhé společností, která má Palantir nahradit, je ChapsVision, rychle rostoucí firma s působivým portfoliem řešení. Ve většině finančních ukazatelů však za Palantirem stále výrazně zaostává. Pokud by ChapsVision dokázala dodat řešení splňující standardy DGSI, byl by to jasný signál, že ceny a marže, kterých Palantir dosahuje, nejsou opodstatněné.
Přilévání oleje do ohně
- Tato zpráva zasáhla již tak velmi křehký sentiment investorů společnosti. Cleveland Research zveřejnila zprávu s jednoznačně negativním pohledem na valuaci společnosti a upozornila na horší než očekávaný sentiment mezi jejími obchodními partnery.
- Kromě toho se ke společnosti znovu kriticky vyjádřil Michael Burry spolu s řadou dalších analytiků. Poukazují například na neudržitelné tempo růstu a vysoké valuační násobky.
- Důvěře investorů nepřispívá ani skutečnost, že členové vedení společnosti prodávají velké objemy akcií těsně před zveřejněním výsledků. Stojí za zmínku, že nejde o první podobný případ a takové prodeje v minulosti ne vždy předcházely poklesům, přesto je obtížné se vyhnout nepříjemným otázkám.
- Sentiment však není jednoznačný. Analytici společností Oppenheimer a Baird nadále otevřeně podporují své býčí investiční teze pro společnost.
Tržní kontext
Všechny tyto zprávy jsou problematické a mají významný dopad na cenu akcií. Nad celým trhem navíc visí zasedání Fedu, které se stalo velkou neznámou od chvíle, kdy se jeho předsedou stal K. Warsh.
Palantir je společnost, která je mimořádně citlivá na změny sentimentu kvůli své extrémně vysoké valuaci. Při tak vysokých valuačních násobcích, jaké má Palantir, vedou i malé revize výhledu směrem dolů nebo zklamání k výrazným výprodejům, protože i malá změna dnes má obrovský dopad na cílovou hodnotu společnosti.
Společnost zveřejní své výsledky 3. srpna po uzavření obchodování na Wall Street.
- Trh očekává růst zisku na akcii (EPS) na 0,34 USD a tržby ve výši 18,1 miliardy USD.
- Klíčové budou také marže, struktura zákazníků a výhled pro následující čtvrtletí.
Polovodičový výprodej pokračuje 📉
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