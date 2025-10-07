Funkcionáři Fedu vnímají strukturální změny způsobené umělou inteligencí; Kashkari a Miran podporují letos dva škrty sazeb🔎

- Stephen I. Miran: Optimističtější ohledně zmírňování inflace díky ochlazujícímu tlaku na nájmy
- Neel Kashkari: Varuje před signály podobnými stagflaci a podporuje letos dvě další snížení sazeb
- Raphael Bostic: Zaměřuje se na dopad umělé inteligence na pracovní trh
- Mary C. Daly: Považuje AI za transformační sílu, která zvyšuje produktivitu bez masového propouštění
Stephen Miran
Miran uvedl, že ekonomická nejistota polevila a růst by se mohl zlepšit, ale měnová politika musí zůstat orientovaná na budoucnost vzhledem k jejímu zpožděnému účinku. Varoval, že přílišné i nedostatečné utažení politiky představují rizika, a dodal, že je optimističtější než ostatní, pokud jde o pokračující zmírňování inflace díky slábnoucím tlakům v oblasti nájmů a bydlení. Neutrální úrokovou sazbu odhaduje na přibližně 0,5 % a poznamenal, že vývoj umělé inteligence by ji mohl zvýšit, i když důkazy zatím nejsou přesvědčivé.
Miran, který složil přísahu v září 2025, nesouhlasil s rozhodnutím na posledním zasedání FOMC a upřednostnil snížení sazeb o 50 bazických bodů místo přijatého kroku o 25 bb.
Neel Kashkari (Minneapolis Fed)
Kashkari uvedl, že je příliš brzy na vyhodnocení plného dopadu cel na inflaci, ale nedávná data vykazují známky podobné stagflaci. Podporuje dvě další snížení sazeb o 25 bazických bodů ještě letos, přičemž tvrdí, že preventivní uvolnění měnové politiky by mohlo vyvážit rostoucí riziko zvyšující se nezaměstnanosti. Domnívá se, že neutrální úroková sazba pravděpodobně vzrostla na přibližně 3,1 %, což znamená, že politika Fedu možná není tak restriktivní, jak se dříve myslelo.
Dodal, že Fed by mohl tempo snižování sazeb zrychlit, pokud by trh práce oslabil, pozastavit ho, pokud inflace zůstane stabilní, nebo sazby opět zvýšit, pokud se cenové tlaky vrátí – i když za málo pravděpodobné považuje, že samotná cla by inflaci zvýšila nad 3 %.
Raphael Bostic (Atlanta Fed)
Bostic se zaměřil na dopad umělé inteligence na trh práce a poznamenal, že AI často pracovníky podporuje, ale může je také nahrazovat, pokud je to ekonomicky výhodné – což činí rekvalifikaci zásadní. Popsal současné období jako „nejtěžší na prognózování“ uprostřed strukturální transformace, ale zdůraznil, že „nikdo nevěří, že se blíží katastrofa“. Vysvětlil také, že vládní záruky přes Fannie Mae a Freddie Mac pomáhají udržet úrokové sazby u amerických hypoték níže. Bostic se nevyjádřil k aktuální měnové politice.
Mary C. Daly (San Francisco Fed)
Daly označila umělou inteligenci za potenciálně transformační nástroj, který zvyšuje produktivitu, a dodala, že neexistují důkazy o masových ztrátách pracovních míst. Odmítla obavy z „AI bubliny“ jako finanční hrozby a označila ji spíše za „dobrou bublinu“, která podporuje produktivní investice.
Daly rovněž zdůraznila, že trh práce zůstává nejlepším indikátorem síly spotřebitele. K měnové politice se nevyjádřila.
