Ranní shrnutí (30.10.2025)

- Průlom v obchodních vztazích mezi USA a Čínou: Setkání Trumpa a Si Ťin-pchinga vedlo k okamžitému snížení cel na fentanyl, vyřešení problémů s vývozem vzácných zemin a obnovení nákupů sójových bobů, což signalizuje zlepšení obchodních vztahů.
- Rozdíly mezi velkými technologickými společnostmi: Alphabet dosáhl spektakulárního úspěchu s tržbami ve výši 100 miliard dolarů a nárůstem akcií o +7 %, zatímco Microsoft a Meta zklamaly investory svými kapitálovými výdaji a obavami ohledně návratnosti investic do umělé inteligence.
- Hawkish signál Fedu: Navzdory snížení sazeb o 25 bazických bodů a pozastavení QT vyslal předseda Powell hawkish signál trhům ohledně nejistoty ohledně prosincového rozhodnutí, což způsobilo pokles kurzu EUR/USD.
- Průlom v obchodních vztazích mezi USA a Čínou: Setkání Trumpa a Si Ťin-pchinga vedlo k okamžitému snížení cel na fentanyl, vyřešení problémů s vývozem vzácných zemin a obnovení nákupů sójových bobů, což signalizuje zlepšení obchodních vztahů.
- Rozdíly mezi velkými technologickými společnostmi: Alphabet dosáhl spektakulárního úspěchu s tržbami ve výši 100 miliard dolarů a nárůstem akcií o +7 %, zatímco Microsoft a Meta zklamaly investory svými kapitálovými výdaji a obavami ohledně návratnosti investic do umělé inteligence.
- Hawkish signál Fedu: Navzdory snížení sazeb o 25 bazických bodů a pozastavení QT vyslal předseda Powell hawkish signál trhům ohledně nejistoty ohledně prosincového rozhodnutí, což způsobilo pokles kurzu EUR/USD.
Setkání Trumpa a Si
Setkání Trumpa a Si bylo pozitivní a přineslo hmatatelné výsledky, jak naznačil sám Donald Trump.
- Byly projednány otázky týkající se čipů a podle dohody má Čína nakupovat čipy od společnosti Nvidia a dalších firem. O čipech Blackwell se však nejednalo.
- Všechny otázky týkající se vývozu vzácných zemin byly vyřešeny. Vývoz do USA bude pokračovat bez předchozích omezení.
- Čína má okamžitě zahájit nákup sójových bobů, který byl v letošním roce minimální a od začátku obchodní války v dubnu prakticky nulový. Čína také podmínečně souhlasila s prodejem TikToku.
- Trump naznačil, že mnoho témat nebylo projednáno, ale obě strany slíbily další spolupráci na zlepšení obchodních vztahů. Otázka Tchaj-wanu ani otázka nákupu ruské ropy nebyly projednány.
- Dohoda má platit jeden rok, poté má být prodloužena, případně za lepších podmínek.
- Trump oznámil návštěvu Číny v dubnu příštího roku.
- Po Trumpových komentářích k jednání začaly futures na Wall Street po počáteční negativní reakci posilovat. V současné době je US500 vyšší o 0,15 %, zatímco US100 roste o 0,2 %.
- EURUSD se také zotavuje po včerejším prudkém poklesu a posiluje o 0,25 %.
- Zlato se pokouší zotavit ze včerejšího propadu a posiluje o 0,6 %. Cena ropy zůstává beze změny.
- Souhrnně lze říci, že se jedná o návrat ke status quo posledních měsíců, s mírně lepšími podmínkami pro Čínu a potenciálním zvýšením dovozu sójových bobů. Nicméně obchodní bariéry nebyly zcela odstraněny, Čína nebude nakupovat klíčové čipy a ropa z Ruska může být nadále nakupována.
Trump oznámil okamžité snížení cel na fentanyl z 20 % na 10 %, čímž se celková úroveň cel sníží na 47 %.
Další relevantní informace
- Japonská centrální banka ponechala úrokové sazby beze změny, v souladu s očekáváními. BoJ vidí mírný růst a potenciální negativní rizikové faktory pro růst. Zároveň poukazuje na posilování inflace kolem 2% cíle. USD/JPY se po tomto rozhodnutí jasně vzpamatoval a dostal se na úroveň 153.
- Donald Trump oznámil obnovení testování jaderných bomb a poukázal na podobné testy jiných zemí, jako je Rusko a Čína. Spojené státy neprováděly testy jaderných zbraní od roku 1992.
- Fed včera snížil úrokové sazby o 25 bazických bodů a rozhodl se od prosince pozastavit kvantitativní zpřísňování. Navzdory mírně holubičí komunikaci Powell vyslal jestřábí signál, který naznačuje nejistotu ohledně prosincového zasedání. Fed poukazuje na další ochlazení trhu práce a zdůrazňuje potřebu získat data, než bude možné v prosinci přijmout konkrétní rozhodnutí.
- Po skončení seance na Wall Street byly zveřejněny výsledky amerických gigantů:
- Alphabet vykázal vynikající výsledky s tržbami přesahujícími 100 miliard dolarů a dvouciferným růstem ve všech klíčových segmentech. Akcie v poobchodním obchodování posílily až o 7 %.
- Microsoft překonal očekávání trhu, ale představil nižší než očekávané kapitálové výdaje. Trh se obává konkurence a nedostatečné návratnosti investic.
- Meta představila nižší zisky související s daňovými otázkami. Společnost také oznámila obrovské kapitálové výdaje a trh pochybuje o jejich návratnosti. Akcie po zveřejnění výsledků v poobchodním obchodování poklesly.
- OpenAI očekává, že její IPO se uskuteční v roce 2027. Poukazuje se na to, že by se mohlo jednat o největší IPO v historii v hodnotě přibližně 1 bilionu dolarů.
- Dnes čekáme na rozhodnutí ECB, i když se neočekávají žádná překvapení. Po skončení seance budou zveřejněny výsledky společností Amazon a Apple.
⏬EURUSD nejníže za poslední 3 měsíce
Denní shrnutí: ECB, FOMC a MAG7 – smíšené signály a averze k riziku
Konference ECB: Globální nejistota, stabilita politiky 💶
Graf dne – Sója (30.10.2025)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.