Futures na zlato rostou díky obnoveným nákupům čínské centrální banky

Futures na zlato zaznamenávají růst, protože čínská centrální banka pokračuje ve své agresivní strategii nákupů zlata. Čínská lidová banka (PBOC) nedávno obnovila akvizice zlata, což naznačuje snahu země diverzifikovat své rezervy a posílit ekonomickou odolnost tváří v tvář měnícím se geopolitickým a ekonomickým podmínkám.

Strategické nákupy zlata Čínou

Obnovené nákupy zlata po šestiměsíční pauze přinesly PBOC významné přírůstky do rezerv od listopadu. Analytici to vnímají jako součást širší strategie ke snížení závislosti Číny na americkém dolaru a posílení jejího postavení na globálních finančních trzích. Tento krok odpovídá dlouhodobým cílům Pekingu v oblasti „dedolarizace“ a budování robustnějšího finančního systému pro zmírnění vnějších ekonomických rizik.

Čínský návrat na trh se zlatem významně podpořil ceny, které nedávno dosáhly hodnoty 2 699,30 USD za trojskou unci. Tržní pozorovatelé naznačují, že tyto nákupy mají za cíl chránit čínskou ekonomiku před možnou volatilitou na devizových trzích, zejména v kontextu probíhajících obchodních sporů s USA.

Stimuly a úpravy domácí politiky

Čínské nákupy zlata se shodují s úpravami domácí hospodářské politiky zaměřené na obnovení růstu. Nejvyšší političtí představitelé země, včetně Politbyra, nedávno slíbili zavedení „proaktivnější“ fiskální politiky a přechod na „mírně uvolněnou“ měnovou politiku, což je první takový posun od roku 2011. Tato opatření zahrnují kroky k stabilizaci problematického čínského realitního sektoru a podpoře spotřebitelských výdajů.

Tato stimulační opatření jsou zásadní pro řešení zpomalujícího ekonomického růstu, přičemž Peking zdůrazňuje důležitost rozšíření domácí poptávky. Analytici upozorňují, že tato politika může nepřímo podpořit další nákupy zlata, protože centrální banka usiluje o posílení rezerv a ochranu před ekonomickými nejistotami.

Globální dopady

Obnovené nákupy zlata Čínou mají širší důsledky pro globální trhy. Krok Pekingu pravděpodobně ovlivní další centrální banky, aby přehodnotily své strategie týkající se zlata, zejména v době, kdy důvěra ve fiat měny kolísá uprostřed rostoucího globálního dluhu a inflačních tlaků.

Kromě toho kroky Číny přinášejí nový dynamický prvek do globálního obchodu se zlatem, přičemž zvýšená poptávka by mohla střednědobě udržovat vysoké ceny. Analytici se domnívají, že pokud Čína udrží současnou trajektorii, trhy se zlatem by mohly v nadcházejících měsících zaznamenat pokračující podporu.

Výhled

Čínská strategie pro zlato odráží širší ekonomické cíle, od posílení finanční nezávislosti po zmírnění vnějších rizik. S čínskou centrální bankou hrající klíčovou roli na globálních trzích se zlatem obchodníci a analytici pečlivě sledují ekonomické politiky Pekingu a trendy nákupu zlata jako klíčové faktory ovlivňující budoucí vývoj tohoto komoditního trhu.



Pohyb ceny zlata s Bollingerovými pásy a indikátorem RSI (15minutový graf) – 26. listopadu 2024. Zdroj: xStation