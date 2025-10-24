Ropný trh vyčkává, ale směřuje k největšímu týdennímu zisku od června

-
Ropa směřuje k největšímu týdennímu růstu od června díky sankcím USA proti Rosněfti a Lukoilu.
-
Trh vyčkává, jak silně sankce naruší globální dodávky – zejména do Indie a Číny.
-
Spread futures ukazuje na rostoucí obavy z nedostatku ropy, což podporuje ceny.
-
OPEC je připraven zasáhnout navýšením produkce, pokud by došlo k vážnému výpadku dodávek.
-
Ropné ceny v závěru týdne stagnují, avšak zůstávají na cestě k přibližně 7% týdennímu růstu, a to díky obavám o dodávky způsobeným novými sankcemi USA proti dvěma největším ruským ropným společnostem – Rosněfti a Lukoilu. Tyto sankce byly uvaleny v souvislosti s pokračující válkou na Ukrajině.
Ve čtvrtek ceny ropy prudce vzrostly o více než 5 %, což bylo bezprostřední reakcí trhu na oznámení o sankcích. V pátek dopoledne se Brent obchodoval za 65,89 USD za barel (-0,15 %) a WTI za 61,70 USD (-0,15 %), což značí stabilizaci po předchozím růstovém impulzu.
Podle analytika UBS Giovanniho Staunova trh nyní vyčkává, jaký dopad budou mít sankce na skutečné toky ropy. Zkušenosti z minulosti ukazují, že podobná opatření často způsobila pouze dočasné narušení dodávek.
Klíčové dopady sankcí
USA tímto krokem zasáhly firmy, které se společně podílejí na více než 5 % světové produkce ropy. Okamžitou reakcí byl pokles nákupů ruské ropy ze strany čínských státních ropných společností, zatímco indické rafinerie, jako hlavní odběratelé ruské ropy po moři, plánují prudké snížení dovozu.
Analytici z Rystad Energy upozorňují, že tok ruské ropy do Indie je nyní nejvíce ohrožený, zatímco čínské rafinerie mají díky větší diverzifikaci a zásobám větší flexibilitu.
Tržní signály: z přebytku k nedostatku
Spread mezi krátkodobými a dlouhodobými futures kontrakty na Brent a WTI se opět dostal do backwardace, tedy situace, kdy jsou ceny v blízkém termínu vyšší než ty s delší splatností. To značí změnu sentimentu investorů – z obav o přebytek k obavám o nedostatek ropy.
Reakce světových hráčů
-
Kuvajtský ministr ropného průmyslu prohlásil, že OPEC je připraven navýšit produkci, pokud by došlo k narušení dodávek.
-
Spojené království a Evropská unie rovněž zpřísnily sankce – EU přidala na sankční seznam i dvě čínské rafinerie a obchodní odnož PetroChina.
-
Rusko zůstává klíčovým hráčem, v roce 2024 bylo druhým největším producentem ropy po USA. Prezident Putin sankce označil za "nepřátelský akt", který podle něj ruskou ekonomiku výrazněji neohrozí.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena ropy WTI se po dlouhodobém sestupném trendu prorazila klíčovou sestupnou trendovou linii a potvrzuje silný růstový obrat. Aktuálně se obchoduje kolem úrovně 61,75 USD, tedy mírně nad hladinou 50% Fibonacciho retracementu z předchozího poklesu, což je technicky významná zóna. Klouzavé průměry EMA 50 (59,32 USD) a SMA 100 (59,78 USD) byly úspěšně překonány, což potvrzuje býčí sentiment a obnovenou nákupní aktivitu. Tyto průměry nyní mohou působit jako silná podpora, pokud by došlo k poklesu. CCI (83,7) se nachází v oblasti překoupenosti, což značí zvýšenou pravděpodobnost krátkodobé konsolidace či menší korekce, avšak nepopírá celkový pozitivní vývoj. Momentum a objem obchodů rovněž potvrzují rostoucí sílu kupců – momentum přesáhlo hranici 100 bodů, což indikuje robustní impuls směrem vzhůru.
Z pohledu Fibonacciho hladin představuje další důležitou rezistenci úroveň 63,03 USD (61,8 %) a následně 64,26 USD (78,6 %). Udržení ceny nad 61,22 USD je klíčové pro zachování aktuálního býčího scénáře. Naopak nejbližší podpora se nachází v pásmu 59,30–59,78 USD, tedy u zón prolomených klouzavých průměrů.
Zdroj: xStation5
