Generální ředitel společnosti Airbus varuje, že čistě nulová letecká doprava do roku 2050 může být nedosažitelná

Generální ředitel společnosti Airbus Guillaume Faury v pondělí prohlásil, že letecký průmysl riskuje, že nedosáhne svého cíle nulových čistých emisí do roku 2050, a to jen několik týdnů poté, co společnost odložila termín uvedení komerčního letadla na vodíkový pohon na trh.

V projevu na akci věnované udržitelnému rozvoji v sídle společnosti Airbus v Toulouse Faury potvrdil závazek průmyslu k dekarbonizaci, ale připustil, že tato cesta může trvat déle, než se původně očekávalo. „Nemyslím si, že bychom se mýlili, když budeme usilovat o čistou nulu do roku 2050,“ řekl. „Možná to bude trvat trochu déle, ale neostýchejme se v ambicích.“

Letectví se v současnosti podílí na celosvětových emisích skleníkových plynů 2-3 %. Vzhledem k dlouhé životnosti letadel, vysokým bezpečnostním požadavkům a omezené infrastruktuře pro alternativní paliva čelí toto odvětví při snižování svého dopadu na životní prostředí jedinečným výzvám.

Společnost Airbus si kladla za cíl dodat letadlo na vodíkový pohon do roku 2035, ale v únoru signalizovala zpoždění. V pondělí to Faury upřesnil a uvedl, že Airbus sice může letadlo technicky postavit, ale kvůli mezerám v regulaci a nedostatečným dodávkám čistého vodíku by nebylo komerčně životaschopné ve velkém měřítku. „Bylo by chybou, kdybychom měli pravdu příliš brzy,“ řekl a naznačil, že trh a infrastruktura ještě nejsou připraveny.

Vzhledem ke zpomalení vývoje nových letadel se naděje průmyslu na dosažení klimatických cílů nyní více opírají o rozšíření používání udržitelných leteckých paliv (SAF). Zavádění SAF se však opožďuje a nedávné politické změny - jako například snaha prezidenta Donalda Trumpa zrušit dotace na čistá paliva - kladou další překážky.

„Není to jen otázka technologie. Je to otázka vůle,“ řekl Bertrand Piccard, předseda nadace Solar Impulse, který na akci rovněž vystoupil. Piccard zdůraznil práci své nadace na dvoutrupém vodíkovém letadle.

Společnost Airbus neuvedla revidované datum startu svého vodíkového letadla. Francouzské odbory nedávno prohlásily, že uvedení do provozu by se mohlo zpozdit o pět až deset let. Faury přesto trval na tom, že společnost je i nadále plně odhodlána vyvinout komerčně životaschopné vodíkové letadlo. „Jsme naprosto přesvědčeni, že se jedná o energii pro budoucnost letectví,“ řekl. „Ale je to jen další práce, kterou je třeba udělat.“

