Generální ředitel společnosti BlackRock Larry Fink předpovídá, že Bitcoin by mohl dosáhnout 700 000 dolarů v souvislosti s obavami z fiatu

Larry Fink, generální ředitel společnosti BlackRock, se během rozhovoru na Světovém ekonomickém fóru podělil o odvážný výhled na bitcoin a naznačil, že by mohl vzrůst až na 700 000 dolarů, pokud bude nadále získávat na popularitě jako zajištění proti ekonomické a politické nejistotě.

Bitcoin jako zajištění proti nestabilitě

V rozhovoru s agenturou Bloomberg Fink zdůraznil potenciál bitcoinu řešit obavy z oslabení měny a politické nestability. „Pokud máte strach ze znehodnocení vaší měny nebo z ekonomické a politické stability vaší země, může Bitcoin sloužit jako mezinárodně založený nástroj k překonání těchto obav,“ řekl.

Když Fink označil Bitcoin za „měnu strachu“, zdůraznil jeho schopnost odolávat lokalizovaným ekonomickým rizikům a posilovat důvěru investorů, kteří hledají globální alternativu.

Institucionální zájem je hnací silou růstu

Fink prozradil, že o Bitcoinu pravidelně diskutuje se státními investičními fondy, z nichž mnohé zkoumají možnost alokovat 2 až 5 % svých portfolií do této kryptoměny. Vysvětlil, že pokud by se takové alokace rozšířily, cena Bitcoinu by mohla dosáhnout 500 000, 600 000 nebo dokonce 700 000 dolarů za minci.

Vývoj názorů na Bitcoin

Finkova současná podpora Bitcoinu znamená významný posun od jeho dřívějšího skepticismu. V roce 2017 Bitcoin odmítal a spojoval ho s praním špinavých peněz. V posledních letech však uznal jeho status jako jedinečné třídy aktiv, srovnatelné s komoditami, jako je zlato, s rostoucí atraktivitou pro institucionální investory.

V říjnu 2024 doporučila společnost BlackRock alokaci bitcoinů ve výši 1 % až 2 % v portfoliích s různými aktivy. Firma také v roce 2024 uvedla na trh svůj ETF iShares Bitcoin Trust (NASDAQ: IBIT), který se stal nejúspěšnějším debutem ETF v historii USA.

Tržní výkonnost bitcoinu

V době psaní tohoto článku se Bitcoin obchodoval za 102 438,56 USD, což podle údajů společnosti Benzinga Pro znamenalo pokles o 2,93 % za posledních 24 hodin. Navzdory krátkodobým cenovým výkyvům zůstává dlouhodobý potenciál Bitcoinu jako zajištění proti ekonomické nestabilitě hlavním motorem institucionálního zájmu.

Proč je to důležité

Finkovy prognózy a rostoucí zapojení společnosti BlackRock do investic do Bitcoinu podtrhují rostoucí akceptaci této kryptoměny v hlavním proudu. Vzhledem k tomu, že státní investiční fondy a další institucionální hráči zkoumají možnosti alokací, zdá se, že role Bitcoinu jako zajištění proti obavám z fiat měny a ekonomické nejistotě je připravena na další rozšíření.