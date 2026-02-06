Geopolitický briefing (06.02.2026): Je Írán stále rizikovým faktorem?

- Situace kolem Íránské islámské republiky zůstává vážná a nestabilní. Zvýšená vojenská aktivita Spojených států a jejich spojenců naznačuje možný scénář významné eskalace v regionu. Trh se zdá riziko eskalace podceňovat.
- V uplynulých dnech bylo formálně potvrzeno, že delegace Íránu a Spojených států pokračují v diplomatických jednáních v Ománu, včetně diskusí o jaderném programu. Írán nadále prosazuje politiku obohacování uranu, což je pro Spojené státy nepřijatelné. Navzdory probíhajícím jednáním USA urychlují přesun jednotek do oblasti Hormuzského průlivu, čímž jasně signalizují, že jednání mohou být vnímána jako odkladová taktika. Podle agentury AP americká delegace opustila místo jednání bez jakékoliv konstruktivní dohody. Konečný cíl Spojených států a konkrétní způsob jeho dosažení zůstávají nejasné.
- Současně dochází k potvrzeným popravám nespecifikovaného počtu zadržených demonstrantů, a to navzdory výslovnému varování Donalda Trumpa, aby se režim zdržel represí.
- Kromě amerických sil byly v posledních dnech zaznamenány další přesuny evropských jednotek. Tentokrát se jedná o území Kypru, kde se objevily prostředky britského Královského letectva (RAF). Tyto základny dlouhodobě hostí stíhací letouny, transportní letadla a tankery pro doplňování paliva za letu, které byly v minulosti nasazeny při regionálních operacích.
- Základna RAF Akrotiri historicky sloužila jako výchozí bod pro lety nad Blízkým východem a východním Středomořím během předchozích krizí.
- Podobné transportní a bojové operace z Kypru probíhaly i v kontextu dřívějších konfliktů, ale další intenzifikace těchto aktivit může být vnímána jako projev evropských obav z rozšíření konfliktu mimo tradiční blízkovýchodní bojiště.
- Podle dostupných informací byly do Evropy přesunuty jednotky 160th SOAR („Night Stalkers“), tedy stejné letecké jednotky, která se podílela na operaci zadržení Nicoláse Madura ve Venezuele.
- Z otevřených zdrojů vyplývá výrazný nárůst amerických transportních letů směrem na Blízký východ. Od začátku roku bylo provedeno více než 120 transportních letů. Tato čísla naznačují, že případný útok na Írán nemusí být omezen jen na přesné operace, ale může mít charakter strategického bombardování s cílem kolapsu infrastruktury, podobně jako při intervenci v Srbsku v roce 1999 nebo invazi do Iráku v roce 2003.
- V takovém scénáři by režim mohl být vyprovokován k boji o přežití s využitím veškerých dostupných prostředků – především balistických raket, dronů a přežívajících buněk teroristických organizací v regionu i mimo něj.
