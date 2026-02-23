⛔ Trumpova cla označena za nelegální: dostanou společnosti miliardy dolarů zpět?

- Právní „zátaras“ pro Bílý dům: Nejvyšší soud jednoznačně rozhodl, že prezident nemůže uvalovat cla s odvoláním na zákon International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), protože pravomoc ukládat daně a cla náleží výhradně Kongresu. To znamená, že dosud zavedená široká „krizová“ cla ztratila svůj právní základ, což výrazně omezuje schopnost prezidenta rychle a neomezeně manipulovat globální úrovní cel.
- Miliardy dolarů v nejistotě: Rozhodnutí otevírá dveře dovozcům (například Walmart nebo Amazon) k získání až 180 miliard USD zpět, proces však bude administrativní noční můrou. Společnosti mají pouze 180 dní na podání žádosti a skutečné vrácení prostředků může trvat roky kvůli sporům před americkým Soudem pro mezinárodní obchod, zejména v situaci, kdy se rozpočet USA potýká s rekordním deficitem.
- Obchodní válka pokračuje pod novým označením: Navzdory soudní překážce administrativa Donalda Trumpa rychle „přesunula“ cla pod jiné právní pravomoci (sekce 122 a 301) a zvýšila globální sazbu na 15 %. Přestože jsou nová cla dočasná (limit 150 dní bez souhlasu Kongresu) a obsahují řadu výjimek (např. farmaceutika nebo energetika), ukazují odhodlání vlády pokračovat v protekcionismu, což udržuje nejistotu na trzích a podporuje růst ceny zlata.
- Právní „zátaras“ pro Bílý dům: Nejvyšší soud jednoznačně rozhodl, že prezident nemůže uvalovat cla s odvoláním na zákon International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), protože pravomoc ukládat daně a cla náleží výhradně Kongresu. To znamená, že dosud zavedená široká „krizová“ cla ztratila svůj právní základ, což výrazně omezuje schopnost prezidenta rychle a neomezeně manipulovat globální úrovní cel.
- Miliardy dolarů v nejistotě: Rozhodnutí otevírá dveře dovozcům (například Walmart nebo Amazon) k získání až 180 miliard USD zpět, proces však bude administrativní noční můrou. Společnosti mají pouze 180 dní na podání žádosti a skutečné vrácení prostředků může trvat roky kvůli sporům před americkým Soudem pro mezinárodní obchod, zejména v situaci, kdy se rozpočet USA potýká s rekordním deficitem.
- Obchodní válka pokračuje pod novým označením: Navzdory soudní překážce administrativa Donalda Trumpa rychle „přesunula“ cla pod jiné právní pravomoci (sekce 122 a 301) a zvýšila globální sazbu na 15 %. Přestože jsou nová cla dočasná (limit 150 dní bez souhlasu Kongresu) a obsahují řadu výjimek (např. farmaceutika nebo energetika), ukazují odhodlání vlády pokračovat v protekcionismu, což udržuje nejistotu na trzích a podporuje růst ceny zlata.
Stručně: Nejvyšší soud USA rozhodl o clech Donalda Trumpa a dospěl k závěru, že prezident překročil své pravomoci podle zákona International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Soud zdůraznil, že tento zákon umožňuje vládě v mimořádných situacích regulovat dovoz, nikoli však ukládat cla. Rozhodnutí zároveň nenařizuje vrácení již vybraných cel. Případ by měl směřovat k Soudu pro mezinárodní obchod (CIT), který jej následně postoupí americké Celní správě. Řízení se může táhnout roky. Ve hře je až 180 miliard USD potenciálních refundací. Společnosti mají 180 dní na podání žádosti o vrácení prostředků. Trump nejprve zavedl dočasná cla ve výši 10 % a následně je zvýšil na 15 %. Stávající obchodní dohody vyjednané Trumpem zůstávají v platnosti, avšak USA již nemohou vybírat cla podle IEEPA.
Co se skutečně stalo — jádro rozhodnutí Nejvyššího soudu
V srpnu 2025 požádali dovozci federální soud o zablokování cel. Soud je označil za nezákonná, ale umožnil jejich další výběr během pokračujícího řízení. Donald Trump poté požádal Nejvyšší soud USA o konečné rozhodnutí. Cla byla uvalena na základě IEEPA. Dne 20. února Nejvyšší soud rozhodl poměrem hlasů 6–3, že IEEPA nedává prezidentovi pravomoc ukládat cla; tato pravomoc náleží Kongresu. IEEPA umožňuje výkonné moci pouze „regulovat dovoz“.
Klíčové body rozhodnutí Nejvyššího soudu:
-
IEEPA není celní zákon: nikde nezmiňuje „cla“ ani „celní poplatky“.
-
Pokud chce Kongres umožnit prezidentovi uvalit cla, činí tak výslovně v jiných zákonech, a zároveň stanovuje limity (sazbu, rozsah, dobu trvání).
-
Prezident se pokusil odvodit neomezenou pravomoc ukládat cla v jakékoli výši, na jakékoli období a v jakémkoli rozsahu. Soud uvedl, že taková delegace by vyžadovala jednoznačné a výslovné zmocnění Kongresu — které zde chybí.
-
Cla jsou součástí daňové pravomoci, kterou Ústava svěřuje Kongresu. Tuto pravomoc nelze převést na prezidenta prostřednictvím vágního pojmu „regulovat“.
-
Historicky byla cla považována za formu daně, což vyžaduje obzvlášť jasné zákonné zmocnění.
-
„Regulace dovozu“ znamená nástroje jako embargo, kvóty nebo licenční režimy — nikoli uvalení daně.
-
Někteří soudci zdůraznili, že prezident musí odkázat na jasné a konkrétní zmocnění Kongresu i na konkrétní mimořádnou situaci.
Rozhodnutí znamená, že prezident neměl právní pravomoc ukládat cla podle IEEPA. Široká a zvýšená cla (na Kanadu, Mexiko a fakticky širší svět) tak postrádají právní základ a nelze je vybírat podle IEEPA. Týká se to především plošných, obecných cel, nikoli nutně všech celních opatření přijatých podle jiných, explicitnějších obchodních zákonů.
Navzdory novým clům Donalda Trumpa zůstává rozpočtový deficit USA velmi vysoký. Částka vybraná na clech však výrazně vzrostla. Hodnota 284 miliard USD se vztahuje k posledním 12 měsícům, za které byla dostupná data, a zahrnuje veškerá vybraná cla, nikoli pouze ta uvalená podle IEEPA.
Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB.
Nesouhlasné stanovisko: co požadovala menšina?
Tři nesouhlasící soudci (Thomas, Kavanaugh, Alito) podpořili postoj Trumpa a argumentovali, že:
-
Historicky měli prezidenti širokou diskreci v oblasti obchodní a sankční politiky.
-
Výraz „regulovat dovoz“ lze vykládat široce, včetně použití cel jako regulačního nástroje.
-
Kritizovali aplikaci doktríny „zásadních otázek“ v případech týkajících se zahraničního obchodu a zahraniční politiky.
To je důležité, protože to ukazuje na zásadní neshodu ohledně toho, jak razantně by měly soudy omezovat prezidentské pravomoci v oblasti hospodářské a zahraniční politiky.
Co rozhodnutí Nejvyššího soudu znamená v praxi?
Okamžitý dopad: IEEPA je vyřazena z nástrojů pro uvalování cel
Po tomto rozhodnutí již IEEPA nemůže sloužit jako právní základ pro zavádění cel. Prezident dříve tvrdil, že může uvalit cla na jakoukoli zemi, v jakékoli výši a na neomezenou dobu na základě „mimořádné situace“. Nyní bez přímého zmocnění Kongresu nemůže. Pro tohoto i budoucí prezidenty to znamená:
-
Cla musí být zaváděna prostřednictvím tradičních obchodních zákonů (zejména nástrojů podle Trade Act, jako je sekce 301, sekce 232 apod.), nebo
-
Kongres musí přijmout nový zákon (nebo výslovně udělit zvláštní pravomoc k uvalení cel).
Refundace: masivní administrativní a právní komplikace
Nejvyšší soud nevyřešil otázku refundací, škod ani kompenzací. Nevytvořil žádný mechanismus a nenařídil vrácení prostředků — fakticky ponechal řešení na nižších soudech a administrativě.
Očekávané další kroky:
-
Případ zamíří k Soudu pro mezinárodní obchod (CIT).
-
CIT pravděpodobně předá implementační detaily Celní a pohraniční ochraně (CBP), která bude muset navrhnout postup vracení prostředků.
Pravděpodobné problémy pro administrativu:
-
Kdo má nárok na refundaci: oficiální dovozce, nebo subjekt, který nakonec nesl náklady (spotřebitelé, distributoři)?
-
Jak prokázat, kdo skutečně nesl ekonomickou zátěž cla (např. zda bylo přeneseno do cen)?
Proces může trvat měsíce až roky, zejména vzhledem k provoznímu zatížení v rámci DHS (pod které CBP spadá).
Obcházení rozhodnutí: Trump zahajuje nový obchodní boj pod jinými zákony
Signály naznačují, že administrativa byla na tento výsledek připravena, vzhledem k rychlosti reakce.
Souběžně se sporem o IEEPA administrativa:
-
Zahájila zavádění plošných 10% dovozních cel podle sekce 122 zákona Trade Act z roku 1974 (ustanovení umožňující značnou flexibilitu u dočasných cel),
-
O víkendu zvýšila sazbu na 15 %,
-
Může tato cla ponechat v platnosti až 150 dní bez souhlasu Kongresu (pro delší trvání by byl nutný souhlas Kongresu),
-
Zintenzivnila kroky a vyšetřování podle sekce 301 (odveta proti „nekalým obchodním praktikám“),
-
Pokračuje ve využívání dalších tradičních obchodních nástrojů,
-
Zatímco dříve vyjednané obchodní dohody zůstávají v platnosti, což může zvýšit pravděpodobnost zapojení či reakce Kongresu.
Jaké možnosti má Donald Trump a jak rychle může zavést náhradní cla?
Z kroků administrativy vyplývá, že rozhodnutí Nejvyššího soudu pravděpodobně neznamená konec přísné obchodní politiky Trumpa. I když už zřejmě nemá plnou volnost, pravděpodobně se pokusí prosazovat svou agendu jinými — potenciálně složitějšími — právními cestami.
Současná situace zároveň připravuje půdu pro víceleté spory o refundace cel a o to, kdo na ně má skutečný nárok. Přestože trhy reagovaly pozitivně, v praxi nyní existuje více zdrojů nejistoty než dříve. Je také třeba zdůraznit, že obchodní válku lze vést z obou stran. Lze očekávat nové žaloby zpochybňující využívání cel podle sekcí 122 a 301 zákona Trade Act.
Podle agentury Bloomberg by využití nových cel podle sekce 122 zákona Trade Act mohlo vést k ještě vyšším celním příjmům — zejména pokud by nebyly dodrženy dříve vyjednané obchodní dohody.
Spor o refundace: kdo může získat peníze zpět a o jakou částku by mohlo jít?
Vládní zdroje neposkytují konkrétní údaj o tom, kolik bylo vybráno na clech uvalených podle IEEPA. Je důležité zdůraznit, že Trump opakovaně měnil kurz — zaváděl pozastavení a upravoval sazby — takže celkovou částku je obtížné přesně určit.
- Odhady založené na sazbách cel a údajích podle jednotlivých zemí (dostupné na Wikipedii a údajně potvrzené agenturou Bloomberg) naznačují částku nejméně 130 miliard USD. To se jeví jako konzervativní odhad a pravděpodobně představuje spodní hranici.
- Odhady modelu Penn-Wharton Budget Model (citované agenturou Reuters) uvádějí přibližně 175 miliard USD, které by mohly podléhat potenciálním refundacím.
Nejvyšší soud záměrně nerozhodl o otázce vrácení peněz. Samotné rozhodnutí IEEPA mělo asi 150 stran; pokud by se soud pokusil vypočítat částky k vrácení a určit, kdo by je měl obdržet, mohlo by rozhodnutí trvat roky a mít tisíce stran. Důležité je také to, že USA v současné době nemají na takové vrácení peněz prostředky: navzdory značným příjmům z cel má Spojené státy rekordní rozpočtový deficit (s výjimkou období pandemie).
Kritéria pro nárok na vrácení peněz (postup ještě nebyl formálně zahájen)
- Společnost zaplatila cla na základě IEEPA (nikoli jiná cla, např. podle oddílů 232/301).
- Společnost má dokumentaci: souhrnný záznam ACE (Automated Commercial Environment) a doklad o zaplacení cel podle IEEPA.
- Záznam je buď zlikvidován (finalizován CBP) nebo nezlikvidován (dosud nefinalizován).
- Dovozci mají 180 dní na podání protestu u CBP a poté případně na podání žaloby u Mezinárodního obchodního soudu (CIT). Některé společnosti údajně podaly protesty ještě před zveřejněním rozhodnutí.
Příklady dotčených společností:
- Velcí dovozci: Walmart, Target, Amazon (elektronický obchod; expozice vůči Číně/EU), Home Depot.
- Střední firmy: elektronika, oděvy, hračky, podniky zabývající se dovozem potravin (např. dovozci odebírající zboží z Číny, EU, Mexika).
- Malé podniky: jakýkoli registrovaný dovozce, který dovezl zboží podléhající clům IEEPA (např. z Indie nebo Brazílie).
- Rozsah: potenciálně stovky tisíc firem, protože IEEPA se vztahovala na globální dovoz (všechny země, s výjimkami vázanými na USMCA). Do prosince 2025 CBP vybrala od dovozců přibližně 133 miliard dolarů.
- Odhaduje se, že přibližně 60 % cel z Trumpovy éry souvisí s IEEPA (potenciální refundace ve výši přibližně 175 miliard dolarů).
CBP s největší pravděpodobností oznámí speciální program refundací, podobný procesu údržby přístavů. Zůstává však nejasné, jak budou refundace vypořádány a kdo je nakonec obdrží. Další otevřenou otázkou je, zda by refundace mohly být zdaněny jako příjem.
Která cla zůstávají v platnosti?
- Cla podle § 232 (ocel, hliník, měď, automobily, dřevo, některé druhy nábytku atd.).
- Cla podle § 301 (především proti Číně – duševní vlastnictví a dotace – ale potenciálně i proti jiným zemím, kde byla dokončena vyšetřování). USA chtějí tyto nástroje uplatnit také vůči Mexiku a Kanadě (nepřátelské akce).
- Všechna „standardní“ cla: cla WTO MFN, plus antidumpingová a vyrovnávací cla.
- Nové globální clo: 10 %, zvýšené na 15 %, na téměř všechny dovozy, na základě sekce 122 obchodního zákona z roku 1974 – v současné době dočasné (až 150 dní bez Kongresu).
- Klíčovým datem je 24. červenec, kdy uplyne 150 dní od 24. února (datum zahájení platnosti 15% sazby). Teoreticky by Kongres mohl tyto nové sazby prodloužit – odtud vyplývá politický význam střednědobých voleb pro Trumpa.
- Zboží z Kanady a Mexika, na které se vztahuje USMCA, je z nového globálního cla vyloučeno, ale sazby na určité komodity a automobily se stále uplatňují.
Pro dovozce v praxi:
- Cesta IEEPA mizí, ale vysoké celní sazby zůstávají, obnovené prostřednictvím jiných zákonů (232, 301, 122).
- Skutečnou změnou je právní základ a riziko vrácení daní za období IEEPA – nejde o náhlý návrat k „bezcelní“ éře.
Za zmínku také stojí, že obchodní dohody uzavřené s EU, Japonskem, Spojeným královstvím, Jižní Koreou, Vietnamem a Tchaj-wanem otevřely Spojeným státům mnoho trhů, zatímco tyto země údajně získaly jen málo na oplátku. Zatím pouze EU požadovala větší jasnost ohledně cel, ale stále hodlá dohodu respektovat. V důsledku toho zůstávají v platnosti některé nulové sazby pro americké zboží, absence odvetných opatření, opatření na otevření trhu a závazky k velkým nákupům energie a zemědělských komodit.
Co to znamená pro trhy?
Silné zlato, slabší dolar
Trumpova obchodní politika měla posílit americký dolar, aby vykompenzovala dopad nových cel. Místo toho dolar oslabil v důsledku velké nejistoty ohledně dalších kroků amerických úřadů a postupné diverzifikace od dolaru jako dominantní rezervní měny. Dolar zůstane ústředním prvkem rezerv a globálního obchodu, ale diverzifikace – zejména směrem ke zlatu – se stala viditelnější. Dodatečná nejistota ohledně cel by mohla posunout zlato k novým historickým maximům. Obchodní nejistota a snížená poptávka po dolaru patřily k nejdůležitějším faktorům, které v roce 2025 vedly k růstu ceny zlata.
Obchodní nejistota a navíc geopolitická nejistota vytlačily zlato z trojúhelníkové formace. V současné době se zlato nachází na ... nejvyšší úrovni od přelomu ledna a února. Zdroj: xStation5.
Devizový trh
Evropské měny jsou velmi citlivé na to, jak mezinárodní obchod ovlivňuje ceny. Ačkoli většina měn po oznámení rozhodnutí Nejvyššího soudu posílila vůči americkému dolaru, pohyby nebyly velké.
Za zmínku také stojí, že navzdory tomuto rozhodnutí se celková úroveň celních sazeb pravděpodobně podstatně nezmění – a výběr cel by se dokonce mohl zvýšit. V novém rámci se Čína jeví jako relativní vítěz, i když některé cla zůstávají v platnosti. Na druhé straně se Spojené království jeví jako poražený, protože efektivní sazba by mohla vzrůst z dříve sjednaných 10 % na 15 %. Navíc by sazba pro EU mohla být také mírně vyšší, pokud by byla širší obchodní dohoda zpochybněna nebo oslabena (včetně odvětvových výjimek).
Euro, švédská koruna, norská koruna a také švýcarský frank jsou velmi citlivé na zpomalení obchodu, ačkoli CHF také reaguje jako bezpečná měna. Zdroj: Bloomberg Finance LP.
Budou z toho mít evropské společnosti prospěch?
Potenciální zmrazení obchodní dohody mezi EU a USA by mohlo vést k mírnému zvýšení celních sazeb. Na druhou stranu by nižší cla na čínské výrobky v USA mohly přesměrovat část evropského exportu zpět do USA. To by zase mohlo zvýšit atraktivitu evropských výrobků na domácím trhu.
Stojí za zmínku, že evropské akcie od začátku roku nadále překonávají americké akcie, i když pondělní obchodování začalo poklesem indexu Euro Stoxx 50.
Index EU50 od začátku roku vzrostl, zatímco index US500 nevykazuje téměř žádné změny (téměř beze změny).
Zdroj: xStation5.
Indonésie slibuje USA masivní dovozy. Realita však může být složitější 🌾
EU pozastavuje přelomovou obchodní dohodu. Zlato roste o 2 %
Indonésie a USA uzavírají obchodní dohodu 🌏🤝
Trump přitvrzuje vůči Íránu ⚠️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.