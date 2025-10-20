Globální výpadek AWS ovlivňuje služby Amazonu, akcie zůstávají stabilní před zveřejněním výsledků hospodaření

- Globální výpadek AWS má dopad na služby včetně Amazon.com, Prime Video, Alexa a Ring.
Amazon Web Services (AWS) zaznamenává významný globální výpadek, který od rána 20. října 2025 způsobuje narušení mnoha populárních online platforem. Problémy se týkají služeb jako Amazon.com, Prime Video, Alexa, Ring a aplikace McDonald's (která částečně využívá infrastrukturu AWS).
AWS potvrdila, že problém se vyskytuje hlavně v regionu US-EAST-1, ale jeho dopady jsou cítit po celém světě. Společnost aktivně vyšetřuje příčiny zvýšeného počtu chyb a zpoždění napříč několika službami. Dosud nebyla poskytnuta žádná oficiální příčina ani odhadovaný čas řešení. AWS slíbila, že bude poskytovat aktualizace každých 45 minut nebo dříve, pokud budou k dispozici nové informace.
Výpadek způsobuje uživatelům po celém světě potíže s přístupem k těmto službám, přičemž některé jsou zcela nedostupné nebo nestabilní. Například společnost Perplexity potvrdila, že její služba je offline kvůli problémům s infrastrukturou AWS, a uživatelé zařízení Alexa hlásí, že zařízení nereagují.
Ačkoli výpadek významně ovlivňuje každodenní provoz podniků a jednotlivých uživatelů, jeho dopad na cenu akcií Amazonu zůstává prozatím minimální. Je však třeba poznamenat, že od začátku roku akcie Amazonu zaostávají za hlavními tržními indexy, jako jsou Nasdaq 100 a S&P 500. Zatímco tyto indexy zaznamenaly nárůst přibližně o 15 % až téměř 20 %, akcie Amazonu poklesly o několik procent. Navzdory tomu zůstávají investoři opatrně optimističtí a čekají na čtvrteční zveřejnění čtvrtletní zprávy o hospodaření společnosti, která by mohla být klíčová pro budoucí směřování akcií.
