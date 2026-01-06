Marvell posiluje pozici v AI infrastruktuře akvizicí XConn za 540 milionů dolarů

-
Marvell kupuje XConn Technologies za 540 milionů USD s cílem posílit konektivitu pro AI datová centra.
-
Akvizice rozšiřuje portfolio PCIe a CXL přepínacích řešení pro scale‑up architektury.
-
Příspěvek k tržbám se očekává od fiskálního roku 2027, s potenciálem kolem 100 mil. USD v roce 2028.
-
Trh reagoval pozitivně, akcie Marvellu po oznámení posílily.
-
Americká polovodičová společnost Marvell Technology oznámila akvizici výrobce síťových technologií XConn Technologies v transakci oceněné přibližně na 540 milionů USD. Dohoda bude financována kombinací hotovosti a akcií, přičemž její dokončení se očekává na začátku roku 2026 po schválení regulátory. Akvizice zapadá do dlouhodobé strategie Marvellu zaměřené na rozšiřování portfolia technologií pro AI datová centra a vysoce výkonnou konektivitu.
S rostoucími nároky umělé inteligence na výpočetní výkon se stále větší důraz klade na rychlé a efektivní propojení procesorů, grafických akcelerátorů a paměťových systémů. Právě v této oblasti se XConn specializuje na PCIe a CXL přepínací čipy, které umožňují nízkou latenci a vysokou propustnost v komplexních serverových architekturách.
Strategický význam pro AI datová centra
Marvell dlouhodobě posiluje svou pozici v oblasti síťových řešení pro hyperscalová datová centra. Technologie XConn doplňují jeho vlastní vývoj v oblasti tzv. scale‑up architektur, které umožňují efektivní propojení výpočetních uzlů v rámci jednoho racku i napříč celým datovým centrem. Tyto architektury jsou klíčové zejména pro trénování a provoz rozsáhlých jazykových a multimodálních modelů.
Podle vedení společnosti přinese akvizice nejen nové produktové řady, ale také zkušený vývojový tým, který má urychlit vývoj budoucích generací přepínacích řešení. XConn již dnes dodává čipy kompatibilní s PCIe 5 a CXL 2.0, přičemž pokročilejší verze jsou ve fázi testování u zákazníků.
Finanční dopady a reakce trhu
Marvell očekává, že produkty XConn začnou přispívat k tržbám ve druhé polovině fiskálního roku 2027, přičemž do roku 2028 by měly generovat zhruba 100 milionů USD ročně. Investoři přijali oznámení pozitivně a akcie společnosti po zveřejnění zprávy posílily, což odráží důvěru trhu v růstový potenciál AI infrastruktury. Akvizice zároveň zapadá do širší konsolidační vlny v polovodičovém sektoru, kde firmy soupeří o klíčové technologie potřebné pro další fázi rozvoje umělé inteligence.
Zdroj: xStation5
