Grab posiluje logistiku pomocí AI: přebírá robotickou firmu Infermove

Grab koupil firmu Infermove, která vyvíjí AI‑řízené robotické systémy pro autonomní doručování.
Akvizice cílí na zvýšení efektivity a snížení nákladů v oblasti poslední míle logistiky.
Technologie Infermove jsou navrženy pro provoz v reálném městském prostředí bez pevné infrastruktury.
Krok zapadá do širšího trendu automatizace logistických služeb v jihovýchodní Asii.
Singapurská technologická společnost Grab Holdings oznámila akvizici čínské firmy Infermove, která se specializuje na robotiku řízenou umělou inteligencí. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny. Akvizice zapadá do dlouhodobé strategie Grab zaměřené na automatizaci a zvyšování efektivity doručovacích služeb v jihovýchodní Asii, kde firma provozuje rozsáhlý ekosystém přepravy, rozvozu jídla a logistiky.
Infermove byla založena v roce 2021 a vyvíjí autonomní robotické systémy určené pro reálné, nestrukturované prostředí. Její technologie kombinují autonomní pohyb, počítačové vidění a pokročilé modely strojového učení, což umožňuje robotům pohybovat se v městském prostoru a manipulovat s objekty bez přesně definované infrastruktury.
Automatizace poslední míle jako klíčový cíl
Grab vnímá robotiku jako důležitý nástroj pro optimalizaci tzv. poslední míle doručování, která patří mezi nákladově nejnáročnější části logistického řetězce. Integrace technologií Infermove má pomoci zvýšit spolehlivost doručení, snížit provozní náklady a zmírnit tlak na lidskou pracovní sílu v prostředí rostoucí poptávky po rychlém doručování.
Společnost uvedla, že technologie Infermove budou postupně integrovány do stávajících logistických a doručovacích operací Grab. To může otevřít cestu k pilotním projektům autonomního doručování v hustě osídlených městských oblastech, kde tradiční automatizace často naráží na technické limity.
Strategický kontext a tržní dopady
Akvizice přichází v době, kdy logistické a technologické firmy po celém světě zvyšují investice do AI a robotických řešení, aby dokázaly udržet marže a zároveň zlepšovat kvalitu služeb. V Asii, kde je vysoká hustota obyvatelstva a silná konkurence v oblasti doručování, může být nasazení autonomních robotů významnou konkurenční výhodou.
Pro Grab představuje tento krok další posílení technologické základny jeho super‑aplikace a potvrzení strategie dlouhodobého růstu založeného na inovacích a automatizaci provozu.
