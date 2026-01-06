Hyundai vstupuje do závodu o hromadnou výrobu humanoidních robotů a soupeří s Teslou

-
Hyundai oznámil strategii masové výroby humanoidních robotů – až 30 000 ročně od roku 2028 – a představuje robota Atlas jako řešení pro tovární nasazení.
-
Atlas bude nejdříve plnit opakující se a fyzicky náročné úkoly ve výrobních závodech, s plánovaným rozšířením do náročnějších operací do roku 2030.
-
Hyundai buduje end‑to‑end robotický hodnotový řetězec s podporou svých divizí a partnerství s DeepMind a Nvidia pro pokročilou AI integraci.
-
Tento krok staví Hyundai přímo do konkurence s Teslou, Xpeng a dalšími, které také vyvíjejí humanoidní roboty pro průmyslové i komerční použití.
-
Na CES 2026 v Las Vegas představila Hyundai Motor Group ambiciózní strategii v oblasti humanoidních robotů, čímž vstupuje do přímé konkurence s firmami jako Tesla, Xpeng či dalšími technologickými lídry v robotice. Automobilový gigant chce transformovat vývoj robotů z laboratorních experimentů do masové výroby a průmyslového nasazení ve svých továrnách již od roku 2028.
Jedním z klíčových prvků strategie je humanoidní robot Atlas, vyvíjený společností Boston Dynamics, kterou Hyundai ovládá od roku 2021. Atlas byl na CES 2026 představen jako produkt připravený pro průmyslové použití, disponující lidsky proporčními končetinami, schopností zvedat až 50 kg a fungovat v různých pracovních prostředích.
Plány masové výroby a nasazení v automobilkách
Hyundai oznámil, že hodlá do roku 2028 vybudovat výrobní systém, který ročně dokáže produkovat až 30 000 humanoidních robotů určených pro nasazení ve výrobních provozech po celém světě. Tito roboti mají nejprve zvládat úlohy jako řazení dílů ve správném pořadí nebo opakující se manuální práce, než se do roku 2030 převezmou i složitější činnosti jako montáž komponent.
Výroba robotů bude úzce provázána s logistickými a výrobními kapacitami skupiny, včetně firem Hyundai Mobis a Hyundai Glovis, které budou pomáhat vytvořit plně integrovaný robotický hodnotový řetězec. Tento přístup má umožnit přechod od experimentální robotiky k reálnému nasazení ve velkém měřítku.
Technologie a partnerství
Hyundai také navazuje strategická partnerství s technologickými lídry, například s Google DeepMind a Nvidia, aby posílil umělou inteligenci a autonomní schopnosti robotů. Integrace pokročilých AI systémů umožní Atlasu lépe chápat prostředí, učit se novým úkolům a pracovat v dynamických situacích.
V kontextu globální robotické revoluce se tým Hyundai snaží prosadit svou vizi "Physical AI", tedy inteligentních fyzických systémů schopných autonomní interakce s reálným světem – od výrobních linek až po logistiku a další průmyslové aplikace.
Konkurence a širší kontext trhu
Hyundai svým krokem vstupuje do ostrého konkurenčního prostředí. Tesla dlouhodobě vyvíjí svého humanoidního robota Optimus, který má podle záměrů fungovat jako obecný pracovní robot pro různé úkoly nejen ve výrobě. Xpeng a další čínské firmy rovněž představují vlastní humanoidní projekty.
Tento závod reflektuje širší trend, kdy automobilové a technologické společnosti vidí robotiku jako klíčovou součást AI a autonomních systémů budoucnosti – nejen pro zvýšení efektivity výroby, ale i pro redefinici pracovních rolí v průmyslu.
