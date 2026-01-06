NVIDIA představila platformu Vera Rubin: Nová éra AI superpočítačů na veletrhu CES 2026

-
NVIDIA představila platformu Vera Rubin s šesti integrovanými čipy pro tzv. AI továrny.
-
Očekává se 5násobné zrychlení inference a 10násobné snížení nákladů na token proti generaci Blackwell.
-
Plná výroba již začala, první nasazení očekáváno ve 2. polovině 2026.
-
Platforma podporuje otevřené AI modely a nasazení v oblastech jako automobilový průmysl či zdravotnictví.
-
-
-
-
Na veletrhu CES 2026 v Las Vegas představila společnost NVIDIA svou dosud nejambicióznější AI infrastrukturu – platformu Vera Rubin. Generální ředitel Jensen Huang vystoupil s hlavním projevem, v němž představil zásadní přestavbu výpočetní architektury pro umělou inteligenci. Nová platforma má podle něj urychlit nasazení rozsáhlých AI systémů, snížit provozní náklady a vytvořit základ pro inteligentní systémy nové generace.
Platforma Vera Rubin není pouze evolucí předchozích generací čipů, ale je součástí strategického posunu NVIDIA směrem k tzv. AI továrnám – výpočetně náročným, permanentně aktivním systémům schopným trénovat i nasazovat AI modely ve velkém měřítku.
Šest čipů, jeden superpočítač
Platforma nese jméno americké astronomky Vera Rubinové a staví na nástupci předchozí generace Blackwell. Rubin ale nabízí kompletní vertikální integraci šesti klíčových komponent, navržených jako jeden celek:
-
Vera CPU – vlastní ARM procesor optimalizovaný pro řízení AI toku dat
-
Rubin GPU – nová generace grafického čipu s optimalizací pro transformery a NVFP4
-
NVLink 6 Switch – vysokorychlostní propojovací technologie pro komunikaci mezi čipy
-
ConnectX‑9 SuperNIC – pokročilá síťová karta pro efektivní škálování
-
BlueField‑4 DPU – akcelerátor infrastruktury s cílem snížit latenci a zvýšit propustnost
-
Spectrum‑6 Ethernet Switch – energeticky úsporný přepínač pro rackovou úroveň
Cílem platformy je zjednodušit vývoj AI center z pohledu výkonu, predikovatelnosti a energetické účinnosti.
Výkonnostní skok a připravenost do výroby
NVIDIA tvrdí, že Rubin GPU přináší několikanásobné zrychlení v oblasti trénování i inference, přičemž náklady na generování výstupních tokenů se mají snížit až desetinásobně. Pod tímto skokem je podepsán i nový Transformer Engine třetí generace s hardwarově akcelerovanou kompresí.
Zásadní oznámení znělo, že platforma Vera Rubin již vstoupila do plné výroby. První systémy se mají podle plánů objevit ve druhé polovině roku 2026.
Rozšíření softwarového ekosystému
NVIDIA kromě hardwaru představila také nové softwarové nástroje a otevřené modely pro specifické průmyslové aplikace – včetně zdravotnictví, autonomních systémů a robotiky. Firma zdůrazňuje, že budoucnost AI nebude pouze cloudová, ale i fyzicky přítomná v reálném světě, čímž cílí na tzv. "physical AI".
Platforma Vera Rubin tak tvoří základ pro dlouhodobý růstový plán společnosti, která si tím upevňuje pozici technologického lídra v oblasti výpočetní AI.
