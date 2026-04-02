Globalstar: Míříme k souboji gigantů o oběžnou dráhu?

Akcie společnosti Globalstar už v premarketu prudce posílily po zprávě deníku Financial Times, že Amazon jedná o převzetí firmy. V době psaní textu titul roste přibližně o 7 %.
Globalstar je provozovatel satelitů na nízké oběžné dráze Země, který poskytuje konektivitu klientům z různých sektorů, od obrany až po velké technologické společnosti. Jeden ze zákazníků je se službami firmy natolik spokojený, že chce exkluzivitu, konkrétně Amazon.
Amazon je globální konglomerát v pravém slova smyslu. Vlastní satelitní síť by pro něj byla nejen realizovatelná, ale i velmi žádoucí, zejména s ohledem na měnící se profil společnosti, v němž IT a AI hrají stále větší roli ve srovnání s e-commerce.
Pokud jde o Globalstar, firma je vzhledem ke svým ambicím relativně malá a stejně jako většina soukromých provozovatelů orbitální infrastruktury zatím není zisková. Aby přežila, musí se soustředit na extrémní specializaci.
- V roce 2025 Globalstar zvýšil tržby o 9 % na 273 milionů USD a zlepšil čistý výsledek, přesto ale zakončil rok čistou ztrátou 8,7 milionu USD. Upravená EBITDA zároveň dosáhla 136,1 milionu USD a EBITDA marže činila 50 %.
Převzetí však nemusí být tak jednoduché, jak by si Amazon přál. V cestě stojí další gigant, Apple. Už v roce 2022 Apple oznámil investici 450 milionů USD do infrastruktury potřebné ke spuštění funkce Emergency SOS pro iPhony. Postupem času se rozsah využití satelitního připojení v zařízeních Applu rozšířil a dnes zahrnuje nejen nouzové volání o pomoc, ale také vybrané zprávy, asistenci na silnici a sdílení polohy mimo pokrytí mobilní sítí a Wi-Fi.
Oficiální dokument podaný u SEC ukazuje, že Apple jako „Customer“ souhlasil s financováním rozšíření nové MSS sítě společnosti Globalstar. To zahrnuje předplatbu výměnou za 20% podíl třídy B ve zvláštním účelovém vozidle Globalstar SPE. Globalstar si ponechává kontrolu nad řízením tohoto subjektu, zároveň se ale očekává, že 85 % kapacity své sítě, jak stávající, tak nové, vyčlení pro služby Applu.
Právě proto je příběh kolem Amazonu složitější, než naznačuje samotný titulek o možném převzetí. Reuters uvedl, že jednou z komplikací v jednáních je právě zapojení Applu a nutnost jednání mezi Amazonem a Applem.
Budoucnost společnosti tak zůstává nejasná. K převzetí nemusí dojít, oba tržní titáni mohou dospět k dohodě, nebo nás může čekat boj gigantů o kontrolu nad novou doménou, vesmírem.
