US Open: Indexy pokračují v růstu, podporují je technologické akcie a klesající ceny ropy

Úterní obchodování na Wall Street začalo výraznými zisky, protože se investoři po výprodejích z konce minulého týdne ve velkém vracejí do technologického sektoru a společností spojených s umělou inteligencí. Po necelé hodině obchodování však akcie část zisků odevzdaly.
Dodatečným impulzem pro býky je výrazný pokles ceny ropy WTI pod 90 USD za barel. Za tím stojí rostoucí naděje na rychlou diplomatickou dohodu mezi USA a Íránem po zastavení nedávných útoků. To vedlo k poklesu výnosů amerických státních dluhopisů a podpořilo chuť investorů podstupovat riziko.
Přehled trhu a hlavních indexů
Hlavní americké akciové indexy zahájily obchodování výrazně v zelených číslech, později však část zisků korigovaly:
- S&P 500 aktuálně roste o 0,1 %, přestože na otevření přidával 0,7 %, a usiluje o další růstovou seanci.
- Nasdaq 100 se dostal do záporného pásma a ztrácí 0,25 % poté, co na začátku obchodování rostl o 0,8 %.
- Dow Jones Industrial Average vykazuje mírný růst o 0,3 %.
Vývoj futures kontraktů
- US100 (futures na Nasdaq 100) klesá o 0,2 % a maže dřívější růst o 0,7 %.
- US500 (futures na S&P 500) roste přibližně o 0,1 % a obchoduje se v okolí 7 420 bodů.
- US30 (futures na Dow Jones) přidává 0,4 %.
- US2000 (futures na Russell 2000) vykazuje velmi silné oživení a roste o 1,2 %.
Hlavním motorem dnešního obchodování je návrat kapitálu do akcií skupiny „Magnificent Seven“ (Meta +1,9 %, Alphabet +1,6 % a Nvidia +0,3 % při otevření trhu) a do polovodičového sektoru. Sentiment v oblasti čipů a cloudových technologií podporují zprávy z Číny, která plánuje během příštích pěti let investovat přibližně 295 miliard USD do infrastruktury datových center pro umělou inteligenci. Současně výnos desetiletých amerických dluhopisů klesl o 2 bazické body na 4,54 %, což díky levnější energii dočasně zmírňuje inflační tlaky (ropa WTI ztrácí více než 3 % a obchoduje se pod 90 USD za barel).
Technická analýza: US100
Při pohledu na graf futures kontraktu US100 v denním časovém rámci (D1) je patrné, že kontrakt rychle umazává ztráty z minulého pátku a na začátku seance snížil pokles téměř o polovinu na pásmo 29 650–29 700 bodů. Průraz nad úroveň 29 800 bodů během dnešní seance by představoval silný býčí signál.
Klíčovým úkolem býků nyní bude překonat a udržet se nad rezistencí vytvořenou ranními maximy v oblasti 29 650 bodů, což by otevřelo cestu k testu zóny 29 800 bodů. Alternativně, pokud by optimismus před zítřejšími daty CPI oslabil, nejbližší významný support se nachází na úrovni 29 500 bodů.
Firemní zprávy
- Nuvalent (NUVL.US) – Akcie biotechnologické společnosti při otevření vyskočily o téměř 39 %. Britská farmaceutická společnost GSK oznámila akvizici firmy za 10,6 miliardy USD (124 USD za akcii), což má výrazně urychlit expanzi GSK na trhu pokročilé léčby rakoviny plic.
- Applied Digital (APLD.US) – Akcie vzrostly o více než 4,5 %. Společnost uzavřela závaznou 15letou smlouvu typu take-or-pay s významným americkým hyperscalerem na dodávku 210 MW IT kapacity v kampusu Delta Forge 2.
- JM Smucker (SJM.US) – Výrobce džemů a kávy posílil na začátku obchodování o více než 11 %. Výsledky za čtvrté fiskální čtvrtletí překonaly očekávání Wall Street především díky úspěšnému zvyšování cen produktů, které kompenzovalo vyšší náklady.
- Vail Resorts (MTN.US) – Akcie provozovatele horských středisek oslabily přibližně o 5 %. Společnost snížila výhled čistého zisku na celý rok kvůli „historicky náročným“ a obtížně předvídatelným povětrnostním podmínkám na západě USA.
- Perrigo (PRGO.US) – Akcie klesly o 3 % po oznámení okamžité rezignace generálního ředitele Patricka Lockwooda-Taylora. Odchod následuje po interním vyšetřování, které odhalilo porušení osobního kodexu chování a klíčových firemních hodnot.
- Apple (AAPL.US) – Akcie technologického giganta ztratily téměř 3 %. Společnost z Cupertina oficiálně potvrdila, že kvůli přísným antimonopolním zákonům a digitální regulaci v Evropské unii bude spuštění nového AI asistenta Siri na těchto trzích dočasně pozastaveno. Akcie výrazně oslabily již po včerejší konferenci.
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