Koupit hned, nebo počkat? Investoři řeší největší technologické IPO dekády ⏳

Historie velkých technologických IPO investorům připomíná, že první měsíce po vstupu na burzu bývají často velmi bolestivé. Podle analýzy Truist Wealth, zaznamenalo 30 významných technologických IPO za posledních 15 let v prvním roce obchodování průměrný maximální pokles až 55 %. Důvodem bývá nízký počet volně obchodovaných akcií, přehnaná očekávání investorů nebo prodejní tlak po skončení lock-up období, kdy mohou své podíly začít prodávat zaměstnanci a raní investoři (tedy investoři, kteří do firmy vložili kapitál už v jejích začátcích, ještě před vstupem na burzu).
Tentokrát ale může být situace jiná. Na burzu se totiž nechystají běžné technologické firmy, ale společnosti, které už dnes patří mezi nejdůležitější hráče nové ekonomiky. SpaceX podle Reuters cílí na rekordní IPO v objemu 75 miliard USD při valuaci kolem 1,8 bilionu USD. OpenAI podle Reuters důvěrně podala žádost o IPO a její hodnota se v posledních financováních pohybuje kolem stovek miliard dolarů, zatímco Anthropic podle dostupných zpráv dosáhl valuace až 965 miliard USD.
Pro investory jde o zásadní otázku: nakupovat hned po IPO, nebo raději počkat? Minulost ukazuje, že ani u nejúspěšnějších firem nebylo nutné kupovat akcie první den obchodování. Meta, tehdy ještě Facebook, po IPO v roce 2012 výrazně oslabila, než se z ní stal jeden z největších vítězů technologického trhu. Tesla po vstupu na burzu rovněž zažila velmi volatilní období, přesto se z dlouhodobého pohledu stala jednou z nejvýnosnějších akcií moderní historie.
U SpaceX, OpenAI a Anthropic však investoři neřeší pouze klasický příběh růstu. Tyto firmy stojí v centru trendů, které mohou ovlivnit celé sektory – od umělé inteligence přes cloudovou infrastrukturu až po vesmírnou ekonomiku. Zájem investorů proto nemusí být jen spekulativní, ale také strategický. Velcí správci aktiv, ETF fondy i drobní investoři mohou tyto společnosti vnímat jako budoucí pilíře trhu.
Rizika jsou ale mimořádně vysoká. Valuace kolem 1 bilionu USD znamenají, že trh už dopředu započítává obrovský budoucí růst. Jakékoli zklamání v tržbách, maržích, výdajích na infrastrukturu nebo regulaci může vést k prudké korekci. OpenAI i Anthropic navíc čelí extrémně vysokým nákladům na výpočetní kapacitu, zatímco SpaceX bude muset investorům dlouhodobě dokazovat, že kromě technologické dominance dokáže generovat dostatečně silnou ziskovost.
Důležitým rizikem bude také konec lock-up období. Jakmile zaměstnanci a venture kapitáloví investoři získají možnost prodávat své podíly, může na trh přijít výrazná nová nabídka akcií. Právě tento moment v minulosti často změnil dynamiku obchodování a vyvolal tlak na pokles ceny. Investoři by proto neměli sledovat pouze první den obchodování, ale také strukturu IPO, objem volně obchodovaných akcií a termíny, kdy se mohou uvolnit další podíly.
Z pohledu trhu mohou tato IPO vyvolat i širší efekt. Pokud budou úspěšná, mohou dále posílit chuť investorů riskovat a podpořit růst technologických akcií. Pokud však dojde ke zklamání, může to zasáhnout nejen samotné nově uvedené akcie, ale i celý segment AI a růstových titulů. Právě proto se tato vlna IPO může stát jedním z nejdůležitějších testů současného býčího trhu.
Pro dlouhodobé investory tak nemusí být klíčové, zda nakoupí první den. Důležitější bude, zda se po odeznění prvotní euforie objeví atraktivnější vstupní cena a zda firmy dokážou potvrdit svůj růst reálnými výsledky. Příběh může být obrovský, ale u takto vysokých valuací bude trh vyžadovat téměř bezchybné plnění očekávání.
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.