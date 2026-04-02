Globalstar roste poté, co zpráva uvedla, že Amazon jedná o obchodu za 9 mld. USD

- Amazon jedná o převzetí Globalstar v transakci oceněné přibližně na 9 mld. USD a akcie Globalstar po této zprávě výrazně vzrostly.
- Klíčovou komplikací je 20% podíl Applu v Globalstar, navázaný na dohodu z roku 2024 v hodnotě 1,5 mld. USD, která Applu zároveň zajistila přístup k 85 % síťové kapacity Globalstar.
- Případná dohoda by posílila satelitní expanzi Amazonu, protože jeho síť Leo má zatím 214 vypuštěných satelitů, ale stále výrazně zaostává za Starlinkem s více než 9 500 satelity a více než 9 miliony uživatelů po světě.
- Amazon jedná o převzetí Globalstar v transakci oceněné přibližně na 9 mld. USD a akcie Globalstar po této zprávě výrazně vzrostly.
- Klíčovou komplikací je 20% podíl Applu v Globalstar, navázaný na dohodu z roku 2024 v hodnotě 1,5 mld. USD, která Applu zároveň zajistila přístup k 85 % síťové kapacity Globalstar.
- Případná dohoda by posílila satelitní expanzi Amazonu, protože jeho síť Leo má zatím 214 vypuštěných satelitů, ale stále výrazně zaostává za Starlinkem s více než 9 500 satelity a více než 9 miliony uživatelů po světě.
Akcie Globalstar ve čtvrtek v americkém obchodování rostly přibližně o 9,5 % poté, co Financial Times uvedl, že Amazon jedná o převzetí satelitní společnosti v transakci oceněné zhruba na 9 mld. USD. Reuters napsal, že jednání stále pokračují, Amazon se odmítl vyjádřit a Globalstar na žádost Reuters bezprostředně nereagoval. Případná dohoda by Amazonu poskytla další cestu k urychlení jeho nízkooběžného satelitního byznysu ve snaze snížit náskok Starlinku od SpaceX. Zdroj: xStation5
Klíčovou komplikací je podíl Applu
Reuters uvedl, že jednou z hlavních komplikací případné transakce je 20% podíl Applu v Globalstar. Apple se v listopadu 2024 dohodl, že do Globalstar investuje až 1,5 mld. USD, z toho 400 mil. USD za tento majetkový podíl a 1,1 mld. USD v hotovosti na rozšíření satelitního pokrytí. Podle této dohody měla Globalstar zároveň vyčlenit 85 % své síťové kapacity pro Apple, což pomáhá vysvětlit, proč by případný prodej mohl vyžadovat širší vyjednávání.
Globalstar sídlí v Covingtonu v Louisianě a provozuje komunikační satelity na nízké oběžné dráze pro firemní, vládní i spotřebitelské trhy v oblasti hlasových služeb, dat a sledování aktiv. Tato existující satelitní infrastruktura by pro Amazon mohla mít strategickou hodnotu při budování vlastní sítě.
Proč je dohoda důležitá pro satelitní strategii Amazonu
Satelitní divize Amazonu, nyní nazývaná Leo a dříve známá jako Project Kuiper, je navržena kolem konstelace 3 200 satelitů. Reuters tento týden uvedl, že Amazon od dubna 2025 vypustil 214 satelitů, je jen „měsíce“ od spuštění komerční služby a nedávno uzavřel dohody o internetovém připojení na palubě s Delta a dříve i s JetBlue. Přesto Amazon požádal FCC o dvouleté prodloužení termínu do července 2026 pro splnění části povinného nasazení, což ukazuje, proč by další satelitní aktiva mohla být důležitá.
Případná akvizice by zároveň mířila přímo na silnější konkurenci vůči Starlinku. Reuters uvedl, že Starlink provozuje více než 9 500 satelitů a obsluhuje více než 9 milionů uživatelů po celém světě, takže Amazon zůstává z hlediska rozsahu stále výrazně pozadu, i když zrychluje tempo startů a rozšiřuje partnerské kontrakty.
Trhy nyní budou sledovat, zda se jednání promění ve formální nabídku, jak bude v případné transakci řešen vztah Applu s Globalstar a zda Amazon dokáže díky takové dohodě urychlit rozvoj svého satelitního byznysu. Investoři budou také hledat známky toho, že Amazon dokáže vyšší investice do satelitů proměnit v komerčně významný růst proti Starlinku.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.