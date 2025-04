Goolsbee — rozsah cel je výrazně vyšší, než Fed očekával; čínské indexy prudce klesají 📌

V rozhovoru, který skončil před několika minutami, Austan Goolsbee z Fedu vyjádřil rostoucí obavy z ekonomických důsledků nových amerických cel. Zdůraznil, že cla na meziprodukty – tedy suroviny používané ve výrobě – by mohla vážně poškodit americký průmysl a narušit dodavatelské řetězce. Goolsbee uvedl, že panuje reálné znepokojení z návratu vysoké inflace, zejména protože nálada mezi spotřebiteli a firmami se výrazně zhoršila. Upozornil, že ukazatele sentimentu se blíží krizovým úrovním, což je alarmující, přestože vztah mezi sentimentem a reálnými výdaji se zdá být nyní slabší než v minulosti.

Goolsbee dále poukázal na to, že firmy váhají s investicemi kvůli nejasným a proměnlivým pravidlům v mezinárodním obchodě a nejednoznačnému směřování ekonomické politiky. Bankéř poznamenal, že dopad na investice je negativní, ale jeho rozsah zatím není znám. Dodal také, že mezi firmami panuje značná nejednotnost v tom, do jaké míry lze náklady na cla přenést na spotřebitele. V některých případech to může vést k finančním problémům nebo až bankrotům dodavatelů. Přiznal rovněž, že rozsah cel je výrazně vyšší, než se původně očekávalo či modelovalo, což dále komplikuje situaci. Na závěr uvedl, že ačkoliv trhy reagují rychle na nové informace, Fed musí při tvorbě politiky zachovat dlouhodobou perspektivu, zejména tváří v tvář nepředvídatelným nabídkovým šokům.

Reakce trhu na eskalaci mezi USA a Čínou (aktualizace)

Indexy se během rozhovoru vrátily do poklesu poté, co USA oznámily další odvetná cla na Čínu. Situace na trhu je velmi znepokojivá a cla této velikosti mezi USA a Čínou představují vážné ohrožení obou ekonomik. Tento rozsah cel má spíše za cíl zmrazit obchod, než vygenerovat dodatečné příjmy do rozpočtu, a za současných podmínek představuje jasnou eskalaci konfliktu. Podle nás trh stále doufá v rychlou dohodu, protože v dlouhém horizontu by 104% cla byla devastující pro americké firmy, a reakce indexů by měla být výrazně silnější.

CFD na čínský index CHN.cash zcela vymazaly předchozí zisky a prohlubují poklesy. Podobná situace je pozorována i na amerických indexech.

Zdroj: xStation 5

