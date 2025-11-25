Graf dňa: EURUSD (25.11.2025)

Měnový pár EUR/USD se v současné době obchoduje kolem úrovně 1,15375 USD za euro. Dnešní pohyby jsou ovlivněny kombinací fundamentálních faktorů, kdy slabší německá data konkurují rostoucím očekáváním trhu ohledně snížení sazeb Fedu. Pozornost trhu se soustředí na dnešní data PPI v USA, která by mohla určovat další vývoj měnového páru EUR/USD.
Zdroj: xStation5
Co dnes ovlivňuje kurz EUR/USD?
Německý HDP a podnikatelská důvěra
Nejnovější údaje za třetí čtvrtletí ukazují, že německý HDP nezaznamenal mezičtvrtletní růst, což naznačuje prakticky stagnaci ekonomiky. Navíc slabé výsledky německého indexu podnikatelské důvěry Ifo odrážejí zhoršující se očekávání, a to i přes mírné zlepšení současné ekonomické situace. Vzhledem k tomu, že Německo je největší ekonomikou v eurozóně, slabé údaje a klesající podnikatelská důvěra snižují atraktivitu eura pro trhy. Pomalejší ekonomická dynamika v kombinaci s odloženým fiskálním stimulem v eurozóně, který se očekává až v roce 2026, snižuje očekávání dalších expanzivních opatření ze strany Evropské centrální banky.
Očekávání Fedu a dnešní údaje o PPI
Trhy stále více zohledňují možnost snížení sazeb Fedu v prosinci, přičemž pravděpodobnost se odhaduje na přibližně 75–80 %. Představitelé Fedu, včetně Johna Williamse a Christophera Wallera, zdůrazňují, že současná politika zůstává mírně restriktivní a americká ekonomika, zejména trh práce, může vyžadovat další uvolnění. Trhy navíc očekávají dnešní údaje o indexu cen výrobců (PPI) v USA, které by mohly posílit nebo oslabit očekávání ohledně politiky Fedu. Vyhlídka na snížení sazeb oslabuje dolar vůči euru, což poskytuje vzestupný impuls pro EUR/USD, i když fundamenty eura zůstávají relativně slabé.
Situace na Ukrajině
Mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem vytvářejí na trzích určitý pozitivní sentiment, i když dopad na směnné kurzy eura zůstává prozatím omezený. Geopolitický optimismus by však mohl ve střednědobém horizontu podpořit společnou měnu.
