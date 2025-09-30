Graf dne - AUDUSD (30.09.2025)

Zatímco zlato si pravděpodobně zaslouží pozornost na další den, výrazná ranní volatilita na měnovém páru AUDUSD si po rozhodnutí australské centrální banky (RBA) o úrokových sazbách zaslouží výběr grafu dne.
RBA ponechala svou hotovostní sazbu beze změny, což bylo jednomyslné rozhodnutí, které přineslo zřetelný jestřábí posun v hodnocení inflačního výhledu. Rozhodnutí bylo v souladu s očekáváním, ale doprovodné prohlášení bylo jasně jestřábí. Poslední sdělení zdůraznilo, že tempo poklesu jádrové inflace se zpomalilo, což trh interpretoval jako pevný signál proti dalšímu krátkodobému snižování sazeb.
Zlepšující se makroekonomické údaje - zejména oživení spotřeby a stabilizace na trhu práce - vylučují okamžitou potřebu snižování sazeb, což dále podporuje australský dolar. RBA konstatovala, že ekonomická aktivita postupně oživuje a trh práce zůstává poněkud napjatý. Globální nejistota přetrvává, zejména pokud jde o obchodní politiku USA, i když nejextrémnější scénáře jsou nyní považovány za méně pravděpodobné a vliv cel na ekonomiku by měl být omezen.
RBA zachovává opatrný přístup a prohlašuje, že je připravena upravit svou politiku, jakmile se objeví další údaje. Banka také zdůraznila, že potřebuje čas na plné vyhodnocení dopadů předchozího snížení sazeb. Reakce trhu byla rychlá: AUD/USD prudce vzrostl, protože investoři ocenili riziko dalšího snížení sazeb, což měnu krátkodobě podpořilo. Cyklická pauza se může prodloužit, pokud inflace zůstane zvýšená a hospodářské oživení vydrží. Kromě toho jsou pro Austrálii pozitivní rostoucí ceny komodit, které zvyšují příjmy z vývozu. Silnější expanze v Číně také ukazuje na rychlejší australský růst v nejbližším období.
Měnový pár AUDUSD překonal hladinu 0,6600 a v rámci širšího rostoucího trendu testuje 50,0% Fibonacciho retracement posledního klesajícího trendu. Jak dokládá pokračující růst cen mědi, tato komoditní síla působí jako další vítr do plachet australskému dolaru.
Za zmínku také stojí, že australský dolar při měření vůči novozélandskému dolaru dosahuje na páru AUDNZD hodnoty 1,14, což je nejvyšší úroveň od roku 2022. To je sice za posledních 12 let vzácný jev, ale na konci předchozího desetiletí se tento pár obchodoval výrazně výše, což naznačuje potenciál pro další výrazné zisky v případě globálního oživení. Kromě toho je v současné době patrná výrazná divergence v postojích měnové politiky Austrálie a Nového Zélandu.
