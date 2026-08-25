Graf dne: EURUSD pod tlakem dolaru. Bessent, PCE a Jackson Hole určí další směr

Úterní seance na EURUSD přináší mírné posílení dolaru, situace na devizovém trhu je však výrazně složitější než ještě před několika dny. Měnový pár euro-dolar ustoupil z oblasti kolem 1,17, v pozadí se ale objevuje řada faktorů, které mohou mít v následujících týdnech na americkou měnu mnohem větší dopad.
Jedním z nejdůležitějších témat je aktivita amerického ministerstva financí pod vedením Scotta Bessenta na dluhopisovém trhu. Ministerstvo financí se rozhodlo zdvojnásobit objem čtvrtletních zpětných odkupů dlouhodobějších dluhopisů. Bessent zároveň oznámil, že pravidelný harmonogram aukcí amerického dluhu zůstane beze změny. První větší operace by měly začít v září.
Bessentovy kroky se mohou stát jedním z nejdůležitějších témat pro dolar. Ministerstvo financí se snaží zmírnit tlak na dlouhodobé výnosy, zatímco americký dluhopisový trh nadále čelí vysokému zadlužení, značným potřebám financování a zvýšeným nákladům na obsluhu dluhu.
Zítra zároveň dorazí nejnovější data o PCE inflaci v USA, tedy ukazateli spotřebitelské inflace preferovaném Federálním rezervním systémem. Trh aktuálně očekává, že jádrová PCE inflace zůstane meziročně kolem 3,3 %, tedy beze změny oproti červnu.
V Evropě dnes mezitím přitáhla pozornost německá data. Hrubý domácí produkt ve druhém čtvrtletí vzrostl o 0,3 % mezikvartálně, což bylo více, než naznačoval předchozí odhad.
To vše ponechává EURUSD v mimořádně zajímavém bodě. Dolar krátkodobě podporují vysoké dluhopisové výnosy a geopolitická nejistota, zároveň však přibývají otázky kolem politiky amerického ministerstva financí a situace na dluhopisovém trhu. Na straně eura se obraz německé ekonomiky mírně zlepšil a zároveň přetrvávají očekávání restriktivnější měnové politiky ECB.
Zdroj: xStation5
Faktory, které aktuálně ovlivňují EURUSD
Scott Bessent získává pro dolarový trh stále větší význam
V posledních dnech se americký dluhopisový trh stal jedním z nejdůležitějších témat na finančních trzích. Výnos 30letých amerických státních dluhopisů předtím vystoupal na nejvyšší úroveň od roku 2007. Ministerstvo financí v reakci rozhodlo o zvýšení objemu zpětných odkupů dlouhodobějšího dluhu.
Bessent se snaží zlepšit likviditu trhu a zmírnit tlak na dlouhém konci výnosové křivky. Ministerstvo financí zároveň neplánuje omezit pravidelné aukce dluhopisů, což je významné vzhledem k tomu, že americká vláda stále potřebuje obrovské množství financování.
Z pohledu EURUSD je to obzvlášť zajímavé. Kroky ministerstva financí ukazují, že vysoké výnosy dluhopisů se staly natolik vážným problémem, že se americké úřady aktivně snaží ovlivnit fungování trhu.
To samozřejmě neznamená, že zpětné odkupy státních dluhopisů jsou ekvivalentem kvantitativního uvolňování prováděného Fedem. Jde o operace související s řízením dluhu a likviditou trhu. Jejich význam spočívá v tom, že ukazují rostoucí citlivost americké administrativy na úroveň dlouhodobých výnosů.
Pokud investoři dospějí k závěru, že kroky ministerstva financí jsou účinné, výnosy by mohly klesnout a tlak na dolar by mohl vzrůst. Pokud však trh usoudí, že zpětné odkupy neřeší problém vysokého zadlužení a obrovských finančních potřeb USA, dlouhodobé výnosy by mohly znovu růst.
Trhy čekají na PCE inflaci v USA
Další významnou událostí bude středeční zveřejnění PCE inflace v USA.
V červnu dosáhla jádrová PCE inflace meziročně 3,3 %, oproti 3,4 % v květnu. Aktuální očekávání trhu naznačují, že v červenci zůstane kolem 3,3 %.
Takový výsledek by nebyl velkým překvapením, zároveň by ale znamenal, že inflace zůstává výrazně nad 2% cílem Fedu. To je důležité, protože trh nyní musí vyhodnocovat dva rozdílné signály z americké ekonomiky.
Na jedné straně slabší data z trhu práce snížila očekávání dalšího zpřísňování měnové politiky. Na druhé straně se inflace stále nevrátila na úroveň, která by Fedu umožnila plně se soustředit na podporu trhu práce.
Pokud PCE skončí pod očekáváním, výnosy amerických státních dluhopisů by se mohly dostat pod tlak a dolar by mohl část své síly opět ztratit. Pro EURUSD by to byl pozitivní signál.
Silnější než očekávaný výsledek by měl opačný efekt. Trhy by v takovém případě mohly znovu začít počítat s vyšší pravděpodobností, že úrokové sazby v USA zůstanou zvýšené, což by dolaru poskytlo další podporu.
Německé HDP dává euru další argument
Na straně eura byla dnešní německá data o něco lepší, než se původně očekávalo.
Německé HDP ve druhém čtvrtletí vzrostlo o 0,3 % mezikvartálně a 1 % meziročně. Předchozí odhad ukazoval na mezikvartální růst o 0,2 %. Zatím nejde o důkaz silného oživení německé ekonomiky. Data však naznačují, že situace je o něco lepší, než se dříve předpokládalo.
Pro euro je to důležité také v kontextu politiky Evropské centrální banky. Pokud ekonomika největší země eurozóny začne vykazovat větší odolnost, posilují argumenty pro opatrnější přístup ke snižování úrokových sazeb.
Trh nadále očekává, že by ECB mohla v září zvýšit úrokové sazby.
Dnes je navíc zveřejňován index Ifo, který poskytne pohled na to, jak německé společnosti hodnotí současné podmínky a ekonomický výhled. Pro euro jde o další důležitý dílek skládačky.
Fed a ministerstvo financí jsou pro trh stále podobně důležité
To je v současnosti jeden z nejzajímavějších aspektů vývoje EURUSD.
Ještě donedávna byl hlavním tématem pro dolar rozdíl mezi politikou Fedu a Evropské centrální banky. Situace je nyní složitější. Trhy musí současně vyhodnocovat politiku Fedu, fiskální situaci USA a kroky ministerstva financí.
Vysoké výnosy dluhopisů představují problém jak pro americkou vládu, tak pro širší ekonomiku. Na jedné straně zvyšují náklady na obsluhu státního dluhu, na druhé straně zdražují financování firem a domácností.
Proto jsou Bessentovy kroky důležité také pro devizový trh. Pokud bude ministerstvo financí stále aktivnější ve snaze omezit růst výnosů, mohlo by to oslabit jednu z důležitých výhod dolaru, která vychází z vysokých úrokových sazeb a zvýšených výnosů amerických státních dluhopisů.
Kroky ministerstva financí zároveň vyvolávají další otázky ohledně Bessentovy důvěryhodnosti a účinnosti přijímaných opatření. Trh na zprávy o zpětných odkupech zpočátku reagoval pozitivně, následně však výnosy začaly znovu růst.
To může být pro dolar důležitý signál. Pokud investoři začnou věřit, že americké úřady mají omezené možnosti ovlivňovat dlouhý konec výnosové křivky, zvýšené výnosy mohou zůstat jedním z klíčových témat pro americkou měnu.
Jackson Hole může být dalším bodem obratu
Tím seznam důležitých událostí pro EURUSD nekončí.
V pátek se pozornost trhů zaměří na projev předsedy Fedu Kevina Warshe na sympoziu v Jackson Hole. Ten bude obzvlášť důležitý, protože investoři hledají náznaky dalšího směřování měnové politiky.
Warsh stojí před složitým úkolem. Inflace zůstává nad cílem Fedu, dlouhodobé výnosy dluhopisů jsou vysoké a trh práce současně vykazuje známky oslabování.
Dalším tématem je rostoucí význam fiskální politiky a kroků ministerstva financí. Trhy proto budou sledovat nejen to, co Warsh řekne o úrokových sazbách, ale také jeho pohled na inflaci, výnosy dluhopisů a nezávislost Fedu.
Pokud Warsh zvolí více jestřábí tón, dolar by mohl získat další podporu. Pokud naopak naznačí větší ochotu uvolnit měnovou politiku, tlak na americkou měnu by mohl vzrůst.
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