Graf dne: GBPUSD (17.09.2025)

Britská libra dnes oslabila vůči dolaru o 0,1 %, přesto zůstává nejodolnější měnou G10 tváří v tvář oživení USD. CPI dopadl podle očekávání, ale stále se drží na rekordně vysokých úrovních, což omezuje flexibilitu Bank of England, zatímco pozornost na Spojené království ještě více posiluje druhá státní návštěva Donalda Trumpa v tomto roce.
Dnešní korekce kurzu GBPUSD se zastavila na 78,6 % Fibonacciho retracementu posledního klesajícího trendu. Tato podpora je relativně slabá vzhledem k pravděpodobnému nárůstu volatility v souvislosti s rozhodnutím Fedu, ale udržení se nad 10denním EMA (žlutá) by mělo pomoci zachovat současný vzestupný trend. Zdroj: xStation5
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Co dnes ovlivňuje kurz GBPUSD?
- Inflace ve Velké Británii se v srpnu udržela na 3,8 % r/r, což je nejvyšší hodnota od ledna 2024. Cenové tlaky přetrvávají i přes stále restriktivní úrokové sazby (v současné době 4 %), pomalý ekonomický růst a zaostávající produktivitu práce. Nicméně, hodnota CPI v souladu s očekáváním v kombinaci s širším oživením USD přerušila dvoudenní sérii nadprůměrných zisků GBPUSD.
- Rostoucí náklady na bydlení a nájemné zůstávají největší zátěží pro britské spotřebitele (+6 %), přičemž ceny potravin byly také v čele cenového růstu v srpnu (+5,1 % r/r). To bylo částečně kompenzováno pomalejším růstem cen dopravních služeb (hlavně letenek) a hotelů a restaurací.
- Absence překvapení v CPI mírně ochladila optimistické nálady ohledně libry, ale rozdílná měnová politika mezi Velkou Británií a USA by měla měnu i nadále podporovat. Trh očekává, že Fed dnes sníží sazby o 25 bazických bodů, zatímco Bank of England by měla zítra sazby ponechat beze změny. Vzhledem k tlakům na mzdy a nejvyšší inflaci v G10 ve Velké Británii nemá BoE na rozdíl od Fedu prostor být „holubičí více, než se očekávalo“.
- Mezitím probíhá druhá letošní návštěva Donalda Trumpa ve Velké Británii. Kromě slavnostních událostí slouží tato cesta již jako platforma pro klíčová jednání o obchodu a investicích. Obě strany se zejména dohodly na dohodě o technologickém rozvoji (Tech Prosperity Deal), v rámci které se americké technologické giganty (Nvidia, Google, Microsoft, OpenAI) zavázaly investovat přibližně 31 miliard liber do britského kvantového a umělé inteligence.
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.