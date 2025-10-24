Intel hlásí obrat a návrat k ziskovosti

- Intel se vrátil do zisku – ve 3. čtvrtletí 2025 dosáhl tržeb 13,7 miliardy USD a čistého zisku 4,1 miliardy USD (EPS 0,90 USD), což potvrzuje účinnost restrukturalizace.
Intel se po období problémů a transformace zotavuje, obnovuje svou tržní pozici a důvěru investorů. Výsledky za třetí čtvrtletí 2025, zveřejněné 23. října, ukazují na jasnou stabilizaci, protože společnost vykázala růst tržeb i čistého zisku, což potvrzuje účinnost přijatých restrukturalizačních kroků.
Intel se nyní soustředí na strategické oblasti budoucího růstu, jako je umělá inteligence, foundry služby a optimalizace provozních nákladů. Klíčovou součástí této strategie jsou i rozsáhlé kapitálové investice – 8,9 miliardy USD od vlády USA, 5 miliard USD od Nvidie a 2 miliardy USD od SoftBank. Tyto prostředky posílily likviditu společnosti a podporují rozvoj klíčových technologických projektů.
Tento komentář se podrobněji věnuje finančním výsledkům Intelu za 3. čtvrtletí 2025, zkoumá faktory, které ovlivnily aktuální čísla, a přináší přehled iniciativ, jejichž cílem je udržet pozitivní trend i v následujících měsících.
Finanční výsledky
- Tržby: 13,7 miliardy USD, meziroční nárůst o 3 %. Růst byl tažen především rostoucí poptávkou po čipech pro datová centra a postupným oživením segmentu osobních počítačů, který se po předchozím zpomalení začíná stabilizovat.
- Čistý zisk: 4,1 miliardy USD (0,90 USD na akcii), návrat k ziskovosti po loňské ztrátě 16,6 miliardy USD. Výsledek překonal očekávání analytiků a potvrzuje účinnost úsporných opatření a zlepšení marží.
- Hrubá marže: 38,2 % (upravená non-GAAP marže 40 %), výrazný nárůst oproti loňským 15 %. Růst marží byl podpořen jak snížením výrobních nákladů, tak i vyšším podílem tržeb z vysoce ziskových segmentů, včetně datových center a čipů pro AI.
Klíčové faktory ovlivňující výsledky
- Snížení provozních nákladů: Pokles provozních výdajů přibližně o 20 % na 4,4 miliardy USD zvyšuje efektivitu a umožňuje směrování úspor do vývoje nových technologií, včetně výrobního procesu 18A a AI řešení.
- Strategická podpora: Intel zajistil 8,9 miliardy USD od vlády USA, 5 miliard USD od Nvidie a 2 miliardy USD od SoftBank, což urychluje investice do továren, vývoje inovativních technologií a posiluje pozici společnosti ve foundry službách.
- Růst segmentů s vysokou marží: Silná poptávka po čipech pro datová centra a AI zvyšuje marže Intelu, což firmě umožňuje konkurovat v klíčových technologických oblastech a podporovat dlouhodobý růst tržeb.
- Stabilizace trhu s PC: Vyšší tržby divize Client Computing Group naznačují postupné oživení trhu s osobními počítači a návrat Intelu na tržní podíl v oblasti notebooků a stolních počítačů, čímž se posiluje příjmová základna společnosti.
Výhled na 4. čtvrtletí 2025
Intel očekává tržby v rozmezí 12,8 až 13,8 miliardy USD a upravený zisk na akcii (non-GAAP EPS) přibližně 0,08 USD. Za celý rok plánuje společnost investovat přibližně 27 miliard USD do kapitálových výdajů. Ve 3. čtvrtletí 2025 činil zisk na akcii podle GAAP 0,90 USD, což potvrzuje návrat k ziskovosti po období ztrát.
Výsledky za 3. čtvrtletí 2025 potvrzují účinnost restrukturalizace Intelu a obnovu důvěry investorů. Zlepšující se ziskovost, lepší kontrola nákladů a stabilizace klíčových obchodních segmentů naznačují, že společnost vstupuje do fáze udržitelného zlepšení. Rostoucí tržby v oblastech umělé inteligence a datových center ukazují, že se Intel úspěšně přizpůsobuje nejnovějším technologickým trendům a mění je ve skutečnou konkurenční výhodu.
Navzdory výzvám při zavádění nových výrobních procesů a silné konkurenci na trhu s polovodiči vykazuje společnost jasné známky stabilizace a odhodlání pokračovat v růstu. Intel je čím dál více vnímán jako příklad firmy, která díky důsledné restrukturalizaci, podpoře strategických partnerů a zaměření na inovativní segmenty s vysokou marží dokáže znovu vybudovat svou pozici v odvětví. Důležité je, že investoři zjevně věří v úspěšné zotavení Intelu. Od začátku roku 2025 akcie společnosti výrazně překonávají hlavní tržní indexy, což odráží rostoucí přesvědčení trhu, že zvolená strategie přináší očekávané výsledky.
