Graf dne: GBPUSD před rozhodnutím BoE (18.06.2026)

- Britská libra je před klíčovým rozhodnutím Bank of England v defenzivě.
- Pokles inflace na 2,8 % staví tvůrce měnové politiky před složité dilema.
- Smíšené signály z britského trhu práce komplikují výhled měnové politiky.
- Britská libra je před klíčovým rozhodnutím Bank of England v defenzivě.
- Pokles inflace na 2,8 % staví tvůrce měnové politiky před složité dilema.
- Smíšené signály z britského trhu práce komplikují výhled měnové politiky.
Dnešní seance na páru GBPUSD se nese ve znamení výrazné nejistoty před rozhodnutím Bank of England (BoE). Včera pár klesl z úrovně 1,34 na 1,33 a dostal se na nejnižší úrovně od začátku dubna. Hlavním důvodem byly jestřábí prognózy Fed. Stojí za zmínku, že ještě donedávna byla Bank of England považována za téměř jistou volbu pro zvyšování úrokových sazeb. Kvůli jasnému poklesu inflace a absenci tlaku ze strany cen ropy se však situace začíná měnit. Trh pozorně sleduje každou zprávu a snaží se vyhodnotit, zda britští centrální bankéři zachovají současný kurz, nebo naznačí opatrnější přístup.
Inflace nečekaně klesá, data z trhu práce zůstávají silná
Nejnovější údaj o inflaci na úrovni 2,8 % přinesl určitou úlevu, pro libru však vytváří nejednoznačnou situaci. Na jedné straně nižší cenové tlaky teoreticky dávají Bank of England prostor k vyčkávání a snižují tlak na zvyšování sazeb, který v posledních měsících přetrvával kvůli vysokým cenám ropy.
Situaci dále komplikuje nejnovější sada dat z trhu práce. Sledujeme pokles míry nezaměstnanosti na 4,9 % spolu se silnějším než očekávaným růstem zaměstnanosti. Ten však doprovází rostoucí mzdové tlaky. Růst mezd včetně bonusů zůstal na tempu 4,4 % r/r, přestože se očekával pokles. To udržuje při životě poptávkové inflační tlaky, tedy oblast, kde má centrální banka větší vliv než u volatilních faktorů, jako jsou ceny energií.
Tváří v tvář takto protichůdným signálům zůstává pár GBPUSD pod tlakem volatility. Investoři budou hledat vodítka v prohlášení BoE po rozhodnutí a v nejnovějších ekonomických projekcích. Právě budoucí postoj banky a její hodnocení ekonomiky rozhodnou o tom, zda libra dokáže uhájit současné úrovně, nebo zda ji čeká hlubší korekce.
Technický přehled
GBPUSD během včerejší seance prošel prudkou korekcí a klesl pod 61,8% retracement posledního růstového impulsu. Stojí za zmínku, že čisté spekulativní pozice klesly na mimořádně nízkou úroveň, která v posledních měsících fungovala jako podpůrná zóna pro libru. Pokud trh vstřebá jestřábí tón Fed a zaměří se na pokles inflačních očekávání, dolar by se mohl dostat pod tlak. Na druhé straně bude klíčový také postoj BoE. Pokud i zde dojde k obratu, tentokrát směrem k holubičímu postoji, otevře se prostor pro korekci směrem k nedávným březnovým minimům.
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