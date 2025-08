Graf dne: NZDUSD (06.08.2025)

Novozélandský dolar je dnes nejsilnější měnou G10, když posiluje o 0,4 % vůči americkému dolaru, 0,2 % vůči euru a 0,6 % vůči jenu.

Nižší než očekávaná nezaměstnanost mírně zmírnila obavy z přehnaného ochlazování trhu práce, avšak nezměnila očekávání ohledně nadcházejících rozhodnutí Reserve Bank of New Zealand.

Měnový pár NZDUSD prolomil několikadenní stagnaci, avšak obrat krátkodobého downtrendu bude možný až po překonání 100denního klouzavého průměru EMA (tmavě fialová).

Optimismus se rozšířil i na sousední australský dolar.

Trh práce zpomaluje, ale bez překvapení

Míra nezaměstnanosti vzrostla na nejvyšší úroveň od 3. čtvrtletí 2020 (5,2 % r/r), přesto byl výsledek mírnější, než očekával trh (5,3 % vs. 5,1 % v 1. čtvrtletí).

Zaměstnanost mezikvartálně klesla o 0,1 %, což bylo v souladu s očekáváním, zatímco mzdy vzrostly o 0,6 %.

Navzdory lepším údajům o nezaměstnanosti data celkově ukazují na výrazné zpomalení novozélandské ekonomiky, kterou výrazně zatěžuje nejistota vycházející z obchodní politiky USA, a to kvůli jejím hospodářským vazbám na Austrálii a Čínu.

Zpomalení je nejvýraznější v sektoru služeb, který podle údajů PMI klesá nepřetržitě od února.

Trhy počítají s minimálně jedním snížením sazeb do konce roku 2025.

Zdroj: Bloomberg Finance LP

Konec slabosti na trhu práce?

Novozélandští představitelé zdůrazňují, že lepší než očekávaná data nejsou důvodem k oslavám.

„Nejsme spokojeni s mírou nezaměstnanosti a každý den pracujeme na tom, abychom budovali ekonomiku, která přináší více pracovních míst a příležitostí,“ uvedla dnes ministryně financí Nicola Willis.

Mezi politiky a ekonomy však nepanuje shoda ohledně výhledu vývoje nezaměstnanosti. Podle Willis by měla nezaměstnanost do konce roku klesnout a vývoz by měl nadále růst díky dohodám o volném obchodu, které by měly zmírnit dopad Trumpových cel.

Na druhé straně Bloomberg Economics upozorňuje, že týdenní a měsíční data naznačují pokračující pokles zaměstnanosti, což je v rozporu s optimističtějšími odhady RBNZ (tj. pokles nezaměstnanosti a oživení trhu práce).

Pokud se trend neotočí, mohla by míra nezaměstnanosti vystoupat až na 5,5 %.

Výnosový spread mezi 10letými dluhopisy Nového Zélandu a USA se od dubna pohybuje do strany.

Zdroj: XTB Research

