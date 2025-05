Graf dne: ROPA (15. 5. 2025)

Ceny ropy dnes zaznamenávají výrazný pokles o 3 % poté, co došlo k pokroku v dlouhotrvajících jaderných jednáních mezi Íránem a Spojenými státy. Po měsících diplomatických rozhovorů obě strany učinily konkrétní prohlášení, která by mohla otevřít cestu k navýšení íránského exportu ropy, jenž byl dosud omezen americkými sankcemi.

Od začátku roku jsou ceny ropy pod tlakem kvůli slabé poptávce, obavám o globální ekonomiku a rostoucí produkci. Dnešní zprávy o možné dohodě mezi dvěma ropnými mocnostmi dále oslabily důvěru investorů. Teherán vyjádřil ochotu vzdát se vývoje jaderných zbraní výměnou za zrušení sankcí, zatímco bývalý prezident Donald Trump potvrdil „významný pokrok“ v jednáních a uvedl, že „obě strany v podstatě přijaly podmínky“.

Dosud USA uvalily sankce na íránské společnosti vyvážející ropu do Číny. Ministr financí Scott Bessent však zdůraznil, že USA budou cílit na hlavní zdroje příjmů Íránu, dokud země bude podporovat terorismus. Zrušení omezení by Íránu umožnilo plný přístup na globální trhy a mohlo by dále zvýšit již tak rostoucí přebytek nabídky.

Po týdnu růstu ztrácí téma obchodních jednání mezi Čínou a USA na síle. Investoři se postupně odklánějí od nedávného optimismu a myšlenky na náhlé oživení poptávky po ropě, což zastavilo poslední cenové zotavení.

