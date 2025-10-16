Graf dne - US100 (16.10.2025)

- Nasdaq roste po dobrých výsledcích tchajwanského polovodičového gigantu TSMC.
- Výborná zpráva společnosti TSMC, která vykázala téměř 40% meziroční nárůst zisku, doplňuje v čerejší solidní výsledky společnosti ASML.
- Investoři jsou stále více přesvědčeni, že zájem o umělou inteligenci zůstává obrovský, což posiluje náladu na trhu a zmírňuje obavy z obchodní války.
Výsledky společnosti TSMC (TSM.US), která je klíčovým hráčem na světovém trhu polovodičů, ukázaly, že umělá inteligence umožňuje některým společnostem vydělat jmění.
Optimismus obklopující infrastrukturu umělé inteligence a společnosti spojené s tímto trendem zmírnil nejistotu ohledně obchodních vztahů mezi USA a Čínou. Dnešní velmi dobrá zpráva společnosti TSMC dobře ladí se včerejšími výsledky společnosti ASML - společnosti, která je pro infrastrukturu AI klíčová díky svým EUV litografickým strojům - které rovněž překonaly očekávání.
V důsledku toho se futures na Nasdaq 100 (US100 ) obchodují o 0,4 % výše, čímž jasně překonaly hranici 25 000 bodů.
V předobchodní fázi obchodování posilují také akcie společností souvisejících s infrastrukturou AI, jako jsou Broadcom, Nvidia, AMD a Arista Networks.
Investoři stále postrádají podrobnosti o probíhajících jednáních mezi Washingtonem a Pekingem, a zdá se, že dosažení případné dohody může trvat déle. Trh vnímá výsledek jako nejistý, ale dnes neakcentuje další riziko. Navíc stále není jasné, zda by konečná dohoda byla eskalační, nebo zda by obě strany mohly dosáhnout diplomatického kompromisu zahrnujícího vzájemné ústupky.
Čínské ministerstvo obchodu se dnes vyjádřilo k americkým dotacím na elektromobily, přičemž uvedlo, že diskriminace čínského zboží porušuje pravidla WTO. Mezitím se znovu objevila vyhlídka na setkání Trumpa a Si, což ponechává trhům naději na pozitivní výsledek americko-čínských jednání.
Výsledky společnosti TSMC
- Tržby: NT$ (+30 % r/r; očekávání 967,7 mld. NT$).
- Čistý zisk: NT$ (+39 % r/r; očekávání 405,5 mld. NT$).
- Hrubá marže: 59,5 % (2. čtvrtletí: 58,6 %; očekávání 57,1 %)
- Výhled tržeb pro rok 2026: ~30% meziroční růst ve středním bodě (dříve ~30% meziroční růst) → 117,4-121,9 mld. amerických dolarů (očekávání 120,6 mld. USD).
Graf US100
Futures kontrakt Nasdaq 100 se v současné době obchoduje přibližně 300 bodů pod svým historickým maximem, a - podobně jako koncem srpna - se drží nad 50denním EMA (oranžová linie).
Zdroj: xStation5
