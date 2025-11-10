Graf dne - USDCAD (10.11.2025)

Dnes pozornost trhu přitahuje měnový pár USD/CAD, který vykazuje znatelnou volatilitu. V současné době se tento pár obchoduje kolem úrovně 1,4013, což odráží posílení kanadského dolaru vůči americkému dolaru v posledních dnech. Kolísání tohoto páru odráží aktuální sentiment v ekonomikách obou zemí i vývoj na globálních trzích. Dynamika směnného kurzu je výsledkem komplexní kombinace makroekonomických faktorů, rozhodnutí centrálních bank, změn cen komodit a politického vývoje. Sledování těchto pohybů pomáhá lépe porozumět ekonomickým vztahům mezi Kanadou a USA a potenciálnímu směřování měnového páru.
Co dnes ovlivňuje kurz USDCAD?
Údaje o kanadském trhu práce
Silné údaje o kanadském trhu práce jasně podporují kanadský dolar. V říjnu vzrostla zaměstnanost o 66,6 tisíc pracovních míst, což výrazně překonalo očekávání poklesu o 2,5 tisíce. Současně klesla míra nezaměstnanosti na 6,9 % ze 7,1 % v září, zatímco průměrné hodinové mzdy meziročně vzrostly o 4 %. To dokazuje, že kanadský trh práce zůstává odolný i přes některé narušení způsobené stávkami, což vyvíjí další tlak na posílení kanadského dolaru.
Měnová politika Bank of Canada
Robustní údaje z trhu práce posilují očekávání, že Bank of Canada po nedávném snížení sazeb o 25 bazických bodů udrží úrokové sazby na současné úrovni 2,25 %. Trh stále více očekává, že cyklus uvolňování měnové politiky se blíží ke konci, což podporuje stabilitu a dále posiluje kanadský dolar vůči americkému dolaru.
Role cen ropy a globálního sentimentu:
Další podporu kanadskému dolaru přináší rostoucí ceny ropy, protože Kanada je významným vývozcem ropy do USA. Cena ropy WTI nyní překročila 60 USD za barel, což zvyšuje atraktivitu CAD jako měny vázané na komodity. Současně zlepšující se globální tržní sentiment, částečně poháněný silnějšími makroekonomickými údaji z Číny a USA, zvyšuje chuť riskovat, což také nahrává měnám vázaným na komodity.
Situace v USA a dopad na USD
Slabší spotřebitelský sentiment v USA, který se odráží v nižším indexu Michiganské univerzity, dále tlačí na americký dolar. Očekávání ukončení uzavření americké vlády a optimismus ohledně počátečních fází dohody v Senátu podporují pokles USD vůči CAD.
Shrnutí a výhled
Kombinace silných údajů o kanadském trhu práce, rostoucích cen ropy a zlepšené globální nálady vede k posílení kanadského dolaru vůči americkému dolaru, přičemž pár USD/CAD se v současné době obchoduje kolem 1,4013.
