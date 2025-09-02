Graf dne: USDJPY (02.09.2025)

Japonský jen je dnes druhou nejslabší měnou skupiny G10 (hned po libře), když vůči dolaru ztrácí přibližně 0,9 %. Slabost vychází jak z širšího posílení USD, tak i z nedávných komentářů člena Bank of Japan, které snížily tržní očekávání ohledně budoucího zvyšování sazeb v Japonsku. Jasná reakce je patrná také na dluhopisovém trhu, kde japonské 10leté dluhopisy zaznamenaly nejsilnější poptávku od roku 2023.
Co dnes ovlivňuje USDJPY?
Guvernér Bank of Japan Ryozo Himino zdůraznil, že BOJ bude pokračovat ve zvyšování úrokových sazeb, jakmile se ekonomická aktivita zlepší a inflace se postupně vrátí ke 2% cíli. Neuvedl však, na kterém zasedání by mohlo dojít k diskusi o zvýšení sazeb, ale poznamenal, že absence jasného zpomalení v reakci na cla by měla podpořit měnové utažení.
Vzhledem k absenci jednoznačně jestřábích komentářů trh snížil očekávání na 25bodové zvýšení sazeb v roce 2025 ze 70 % na přibližně 63 %.
Poslední aukce japonských 10letých státních dluhopisů zaznamenala nejvyšší poptávku od října 2023, což srazilo výnosy z lokálních maxim na 1,60 % (-2 bb).
Hlavní japonský vyjednavač pro obchod Ryosei Akazawa zrušil cestu do Washingtonu kvůli třenicím ohledně cl na rýži a automobily, a zdůraznil, že zemědělství nebylo součástí červencové obchodní dohody. Japonsko nicméně splní americké požadavky na dovoz rýže v rámci stávající bezcelní kvóty, aniž by snižovalo cla na jiné zemědělské produkty, a zároveň bude tlačit na dodržení závazků USA ohledně snížení cel na automobily, výměnou za slíbenou investiční iniciativu ve výši 550 miliard USD.
