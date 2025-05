Graf dne - USDJPY (16.05.2025)

Dolar vůči jenu oslabil a kurz USD/JPY klesl o 0,8 % na 145,20, když trhy reagovaly na mírnější údaje o inflaci v USA a překvapivě pružný růst HDP Japonska v 1. čtvrtletí o 0,2 %, který výrazně překonal očekávání poklesu o 1,1 %.

Rozdílné politiky centrálních bank

Viceguvernér BoJ Šiniči Učida potvrdil jestřábí postoj centrální banky a uvedl, že „bude pokračovat ve zvyšování sazeb, pokud se ekonomika a ceny zlepší podle projekcí“. To kontrastuje se stále více holubičím výhledem Federálního rezervního systému poté, co dubnový index spotřebitelských cen meziročně poklesl na 2,3 %. Trhy nyní ocenily snížení sazeb Fedu do prosince 2025 přibližně o 56 bazických bodů, přičemž dříve se očekávalo snížení o 49 bazických bodů.

Obchodní vztahy a výhled

Devadesátidenní dohoda o snížení cel mezi USA a Čínou zpočátku vyvolala optimismus, ale obavy ohledně dlouhodobé obchodní politiky přetrvávají. Japonský premiér Šigeru Išiba se postavil proti jakékoli obchodní dohodě s USA s výjimkou ustanovení o automobilech, což upozorňuje na potenciální problémy pro japonský vývoz. Střednědobý výhled dolaru vůči jenu se zdá být stále medvědí s tím, jak se posiluje divergence měnové politiky, přičemž banka Goldman Sachs revidovala svůj tříměsíční cíl pro USD/JPY na 142,50.

USDJPY (D1)

USDJPY se v současné době obchoduje kolem svého 30denního EMA, což je klíčová krátkodobá úroveň. Býci budou usilovat o prolomení nad 50denní EMA na úrovni 145,82, aby znovu získali kontrolu, zatímco medvědi sledují opětovné otestování předchozích minim na úrovni 142,390. Index RSI je na pokraji prolomení býčí divergence, což naznačuje potenciální oslabení hybnosti. Mezitím se MACD zpřísňuje, což signalizuje nerozhodnost a vyzývá k opatrnosti v nejbližším období.

