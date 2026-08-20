Graf dne: USDJPY klesá před klíčovým testem pro jen (20. 8. 2026)

Měnový pár USDJPY včera oslabil o více než 0,9 % a výrazně se vzdálil od klíčové psychologické hranice 160. Aktuálně se kurz pohybuje kolem 158,5 a trh čeká na zveřejnění klíčových dat pro japonský jen.
Intervence amerického ministerstva financí
Pro včerejší pohyb byla klíčová slova amerického ministra financí Scotta Bessenta, který oznámil plán zdvojnásobit objem nákupů dlouhodobých amerických státních dluhopisů. Program má začít 9. září a pokračovat nejméně do 4. listopadu, kdy ministerstvo financí zveřejní nové čtvrtletní plány. Pozornost se zaměří především na dlouhý konec výnosové křivky, tedy na nákupy státních dluhopisů s delší splatností.
Rozhodnutí znamená vyšší nabídku dolarů na trhu, což přirozeně vedlo k oslabení americké měny. Japonský jen patřil mezi měny, které z tohoto vývoje těžily nejvíce.
Graf 1: Výkonnost vybraných měn (19. 8. 2026)
Zdroj: XTB Research, 20. 8. 2026
Inflační data
Červencová inflační data z Japonska budou zveřejněna v pátek v 01:30. O hodinu později, ve 02:30, budou následovat srpnové údaje PMI.
Graf 2: Inflace CPI v Japonsku (2010–2026)
Zdroj: XTB Research, 20. 8. 2026
Chuť na jestřábí překvapení podpořil předstihový ukazatel z Tokia zveřejněný na konci července. Jádrová inflace v japonské metropoli nečekaně zrychlila z 1,6 % na 1,9 % meziročně, čímž překonala tržní konsenzus ve výši 1,7 %.
Pokud páteční data tento trend potvrdí a ukážou na rostoucí cenové tlaky, Bank of Japan získá další argumenty pro zachování restriktivního směru měnové politiky. Další zasedání se uskuteční za necelý měsíc, 18. září. Připomeňme, že v červenci BoJ ponechala úrokové sazby beze změny na 1 %. Případné zvýšení sazeb by mohlo být pro trh významným signálem a vést k růstu sázek na další zpřísňování v následujících měsících.
Technická analýza
Graf 3: USDJPY [D1] (18. 12. 2025–7. 8. 2026)
Zdroj: xStation, 20. 8. 2026
Od dubna 2025 se měnový pár USDJPY nachází v jasném a stabilním uptrendu. Po vytvoření lokálního maxima kolem úrovně 164 trh přešel do fáze velmi dynamické a hluboké korekce směrem dolů. Aktuálně se kurz pohybuje kolem 158,5 a trh zjevně hledá pevnější dno, od kterého by mohl zahájit trvalejší odraz.
Klíčovou překážkou pro kupující zůstává strategická rezistenční zóna kolem psychologické hranice 160 (vyznačená silnou zelenou linií). Tato oblast má dvojí technický význam, protože se téměř překrývá se 100periodovým klouzavým průměrem.
V posledních dnech se kupující pokusili obnovit růst, ale po dosažení oblasti 50% Fibonacciho retracementu a otestování dlouhodobého 150periodového klouzavého průměru (modrá linie, oblast kolem 159,2) ztratili sílu. Cena následně klesla pod klíčové klouzavé průměry EMA50 a EMA100.
Indikátor RSI se po předchozím prudkém propadu dokázal odrazit, nyní však znovu klesá k úrovni 40,6. Zmenšují se také kladné sloupce histogramu MACD.
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