Graf dne - Zlato (13.10.2025)

V pondělí ráno dosáhly zlato a stříbro nových rekordních maxim uprostřed přetrvávajících obchodních napětí. Ačkoli se Trumpovi podařilo o víkendu trhy mírně uklidnit, chaotické kroky americké administrativy nadále vedou k přesunu kapitálu do bezpečných aktiv nezávislých na dolaru, jako je zlato. Ceny jsou také podporovány očekáváním dvou dalších snížení sazeb Fedu o 25 bazických bodů v průběhu tohoto roku – jednoho na konci října a druhého na začátku prosince. Tržní konsensus stále favorizuje pokračování uvolňování měnové politiky Fedu, což by mohlo do poloviny příštího roku snížit sazby na přibližně 3 %.
Počáteční silný vzestupný pohyb následoval po hrozbách 100% amerických cel na čínské zboží a nových opatřeních na kontrolu vývozu, která byla zavedena v reakci na čínská omezení vývozu vzácných zemin. Probíhající uzavření americké vlády dále zpožďuje zveřejňování údajů a udržuje nejistotu na trhu. Příliv investic do ETF fondů krytých zlatem zůstává klíčovým pilířem tohoto růstu.
Cena zlata vzrostla o 1,50 % na 4 070 USD, zatímco cena stříbra vzrostla o 3,06 % na 51,52 USD.
