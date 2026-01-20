GSK kupuje Rapt Therapeutics za 2,2 miliardy dolarů

-
Britská farmaceutická společnost GSK Plc oznámila akvizici americké biotechnologické firmy Rapt Therapeutics za 2,2 miliardy dolarů, čímž upevňuje své zaměření na inovativní léčiva v oblasti imunologie a zánětlivých onemocnění. GSK zaplatí 58 USD za akcii, což představuje 65% prémii vůči závěrečné ceně Rapt z předchozího dne.
Hlavním tahákem transakce je experimentální léčivo ozureprubart, které má potenciál změnit léčbu potravinových alergií – díky možnosti dávkování jednou za 12 týdnů místo současného standardu 2–4 týdny. Tento režim by mohl být zásadní zejména pro dětské pacienty, u kterých je častá aplikace injekcí problematická. V případě schválení by ozureprubart mohl konkurovat přípravku Xolair od Genentechu a Novartis.
GSK získá globální práva na tento program s výjimkou oblasti Velké Číny. Rapt současně testuje ozureprubart také pro chronickou spontánní kopřivku, což rozšiřuje potenciální tržní využití přípravku.
Akcie Rapt Therapeutics letos vzrostly o 168 %, což odráží optimismus investorů ohledně jejího vývoje. Naopak akcie GSK po oznámení mírně oslabily, ačkoliv si od začátku roku připsaly zhruba 36 %.
Nový CEO GSK, Luke Miels, čelí tlaku investorů, aby dokázal naplnit dlouhodobé ambice firmy v oblasti růstu výnosů a nahradil příjmy z top-selling HIV léků, na které se blíží expirace patentů. Akvizice Rapt navazuje na nákup firmy Aiolos Bio z roku 2024, která vyvíjela léčbu astmatu, a podtrhuje nový strategický směr firmy – posílení pozice v onkologii a imunologii.
V USA trpí potravinovými alergiemi více než 17 milionů lidí, přičemž u 1,3 milionu z nich dochází k těžkým alergickým reakcím. Trh tak nabízí značný potenciál, zvláště pokud se GSK podaří získat regulatorní schválení pro nový přístup.
Zároveň GSK oznámila, že si udrží většinovou kontrolu nad ViiV Healthcare, společným podnikem zaměřeným na HIV, i přes změny ve vlastnické struktuře partnerů. Shionogi investuje 2,1 miliardy USD za navýšení svého podílu, zatímco Pfizer ze společného podniku vystupuje.
Graf GSK.US (D1)
Zdroj: xStation5
Graf RAPT.US (D1)
Zdroj: xStation5
