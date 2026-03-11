Výpadek katarského LNG otřásá trhem 🔥

Někteří odběratelé LNG od QatarEnergy, včetně Shell a TotalEnergies, vyhlásili force majeure („odvolaly se na doložku vyšší moci“) vůči svým klientům.
Katar přerušil provoz LNG zařízení s kapacitou 77 milionů tun ročně.
Dodávky za březen mají zůstat bez dopadu, problémy se čekají od dubna.
Obnovení běžného provozu může podle Kataru trvat týdny až měsíce.
Napětí na trhu se zkapalněným zemním plynem dál roste. Několik firem, které odebírají LNG od společnosti QatarEnergy a následně jej prodávají svým klientům, podle zdrojů vyhlásilo vůči odběratelům force majeure („odvolaly se na doložku vyšší moci“). Mezi nimi mají být i společnosti Shell a TotalEnergies, stejně jako některé firmy v Asii.
Důvodem je přerušení produkce v katarském LNG zařízení s kapacitou 77 milionů tun ročně, které Qatar oznámil už minulý týden. Země patří mezi největší exportéry LNG na světě, a jakýkoli delší výpadek tak může mít citelný dopad na globální dodávky i obchodní vztahy napříč energetickým sektorem.
Shell i TotalEnergies přitom patří mezi významné partnery QatarEnergy a zároveň jsou zapojeny do rozsáhlého projektu North Field expansion, který má do roku 2027 výrazně navýšit exportní kapacitu Kataru. Podle odhadů analytiků odebírá Shell z Kataru asi 6,8 milionu tun LNG ročně, zatímco TotalEnergies přibližně 5,2 milionu tun. Tyto objemy dále směřují ke klientům po celém světě.
Podle informací zaslaných odběratelům by dodávky za březen ještě neměly být narušeny. Dopad výpadku se ale má projevit od dubna, což zvyšuje nejistotu na trhu. Katarský ministr energetiky Saad al-Kaabi navíc uvedl, že návrat k běžným dodávkám může trvat týdny až měsíce, a to i v případě, že by konflikt skončil okamžitě.
Pro investory i odběratele je to další připomínka, jak citlivý zůstává globální LNG trh na geopolitická rizika a provozní výpadky. Pokud by omezení trvalo delší dobu, může zesílit tlak na ceny plynu i na dostupnost dodávek zejména pro odběratele, kteří jsou závislí na flexibilních kontraktech.
Graf SHEL.UK (D1)
Akcie společnosti Shell se obchodují kolem 32,03 GBP a nadále potvrzují silný růstový trend. Cena se drží výrazně nad klouzavými průměry, konkrétně nad EMA 50 na úrovni přibližně 29,16 GBP i nad SMA 100 kolem 28,20 GBP, což podporuje pokračující býčí nastavení trhu. Po delší konsolidaci na přelomu roku titul v posledních týdnech výrazně akceleroval směrem vzhůru a dostal se k oblasti předchozích maxim. Aktuálně se cena pohybuje těsně pod rezistenční zónou okolo 32,2–32,3 GBP, kde je patrná snaha trhu o další průraz. Pokud by se Shell podařilo tuto bariéru překonat, otevřel by se prostor pro pokračování růstu i do vyšších pater. RSI se nachází kolem hodnoty 70, tedy na hranici překoupeného pásma. To potvrzuje sílu současného trendu, zároveň ale upozorňuje na možnost krátkodobého zpomalení nebo technické korekce.
Zdroj: xStation5
Graf TTE.FR (D1)
Akcie společnosti TotalEnergies se pohybují poblíž 69,18 EUR a rovněž si drží velmi pozitivní technické nastavení. Cena se nachází nad oběma klouzavými průměry, nad EMA 50 přibližně na 63,10 EUR i nad SMA 100 kolem 58,49 EUR, což potvrzuje stabilní střednědobý růstový trend. Po krátké korekci v úvodu března se cena znovu odrazila vzhůru a aktuálně se vrací k důležité rezistenční oblasti kolem 69,2 až 71,2 EUR. Tato zóna bude pro další vývoj klíčová, protože její překonání by mohlo potvrdit pokračování růstu a návrat k novým lokálním maximům. RSI se pohybuje kolem 69,1, tedy těsně pod hranicí překoupenosti. Trh tak zůstává silný, ale zároveň už se dostává do pásma, kde může být citlivější na výběr zisků.
Zdroj: xStation5
