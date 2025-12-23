Harbour Energy vstupuje do Mexického zálivu

-
Harbour Energy kupuje LLOG Exploration za 3,2 miliardy USD (2,7 mld. v hotovosti, 0,5 mld. v akciích).
-
Vstupuje tak do hlubokomořské těžby v Mexickém zálivu.
-
LLOG přináší nízkonákladovou těžbu a stane se samostatnou jednotkou v rámci skupiny.
-
Akvizice diverzifikuje portfolio a rozšiřuje geografický dosah mimo Evropu.
-
Harbour Energy kupuje LLOG Exploration za 3,2 miliardy USD (2,7 mld. v hotovosti, 0,5 mld. v akciích).
-
Vstupuje tak do hlubokomořské těžby v Mexickém zálivu.
-
LLOG přináší nízkonákladovou těžbu a stane se samostatnou jednotkou v rámci skupiny.
-
Akvizice diverzifikuje portfolio a rozšiřuje geografický dosah mimo Evropu.
Britská těžební společnost Harbour Energy Plc oznámila akvizici americké firmy LLOG Exploration Co. za 3,2 miliardy dolarů, čímž poprvé vstupuje do oblasti hlubokomořské těžby v Mexickém zálivu. Transakce zahrnuje 2,7 miliardy USD v hotovosti a 500 milionů USD v nově vydaných akciích společnosti Harbour.
Tímto krokem si Harbour buduje novou klíčovou jednotku vedle již existujících regionů – Norska, Velké Británie, Argentiny a Mexika. CEO společnosti Linda Cook uvedla, že vstup do Mexického zálivu byl dlouhodobým strategickým cílem a nově získaná aktiva přinesou vyváženější mix mezi ropou a plynem, stejně jako významný růstový potenciál.
LLOG Exploration, jedna z největších soukromých těžařských firem v Mexickém zálivu, přináší do portfolia Harbour nízkonákladovou produkci o objemu 34 000 barelů ropného ekvivalentu denně. Firma nyní vytvoří novou jednotku Harbour Energy pro Mexický záliv, přičemž si ponechá jméno LLOG.
Na transakci reagoval trh smíšeně – akcie Harbour klesly o 2,9 %, částečně kvůli obavám investorů z ředění podílů v důsledku nové emise akcií. Po dokončení obchodu bude LLOG držet přibližně 11% podíl v Harbour Energy.
Akvizice bude financována prostřednictvím: překlenovacího úvěru ve výši 1 miliardy USD, termínovaného úvěru ve výši 1 miliardy USD a stávající likvidity společnosti.
Pro Harbour, který čelí poklesu produkce v Severním moři a tlaku z mimořádného zdanění ve Velké Británii, představuje tato akvizice zásadní expanzi mimo evropský trh. Následuje tak předchozí nákupy aktiv od společnosti Wintershall Dea v Jižní Americe a Africe.
Přestože nová aktiva posilují pozici v USA, Cook uvedla, že „těžiště firmy zůstává v Evropě“, ale zároveň očekává, že regiony jako Mexický záliv, Argentina a Mexiko získají v příštích letech na důležitosti.
Graf HBR.UK (D1)
Akcie společnosti Harbour Energy se po oznámení akvizice americké LLOG Exploration za 3,2 miliardy USD dostaly pod výrazný tlak. Na grafu vidíme, že cena prudce oslabila a propadla se pod úroveň 2,00 GBP, kde uzavřela na hodnotě 2,016 GBP. Klouzavé průměry SMA 100 (2,167 GBP) a EMA 50 (2,122 GBP) jsou aktuálně nad cenou akcie, což potvrzuje sestupný trend. EMA 50 navíc směřuje dolů, čímž naznačuje pokračující slabost. Proražení pod obě tyto úrovně koncem listopadu znamenalo změnu sentimentu z býčího na medvědí. RSI kleslo na hodnotu 40,5, což se sice ještě nenachází v přeprodaném pásmu (pod 30), ale signalizuje rostoucí prodejní tlak a absenci nákupního zájmu.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Kurz tradingu vs. investování
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Testovací účet u XTB? Procvičte si obchodování zdarma!
BP prodává většinu Castrolu
Nákup akcií Nike šéfem Applu
DE40: Regulatorní a diplomatické eskalace během svátků
Novo Nordisk – Rizika ustupují, přichází příležitosti
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.