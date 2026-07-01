Historické rozhodnutí v Evropě: Google musí zaplatit rekordní odškodnění

Švédský soud nařídil Googlu zaplatit společnosti Klarna prostřednictvím její dceřiné společnosti PriceRunner odškodnění ve výši přibližně 1,5–2 miliardy USD v antimonopolním případu týkajícím se trhu porovnávačů cen. Případ se týká obvinění, že Google po řadu let zvýhodňoval ve výsledcích vyhledávání vlastní službu Google Shopping, čímž omezoval viditelnost konkurenčních srovnávacích platforem. Soud dospěl k závěru, že tyto praktiky vedly k měřitelným ztrátám v tržbách konkurentů, a následně vydal jedno z nejvyšších rozhodnutí o náhradě škody tohoto druhu v historii Švédska.
Z tržního pohledu je klíčové, že již nejde pouze o regulační pokutu uloženou veřejnými orgány, ale o civilní náhradu škody za ušlý obchodní zisk. To představuje důležitý kvalitativní posun, protože otevírá dveře dalším žalobám po celé Evropě na základě dřívějších antimonopolních rozhodnutí proti Googlu.
Pro Google jde v krátkodobém horizontu především o další prvek rostoucího regulačního rizika. Samotná částka není na úrovni celé skupiny finančně zásadní, ale zvyšuje nejistotu kolem vyhledávání a reklamního byznysu v Evropě. Existuje také reputační rozměr, protože případ se přidává k dlouhé sérii rozhodnutí a sankcí souvisejících s takzvaným self-preferencing, tedy upřednostňováním vlastních služeb Googlu ve výsledcích vyhledávání.
V nejbližším období je reakce trhu obvykle tažena sentimentem. Podobné titulky mohou vytvořit dočasný tlak na valuaci, ale zásadně nemění prognózy tržeb. Důležitější je skutečnost, že každé další rozhodnutí tohoto typu zvyšuje pravděpodobnost dalších nároků a posiluje vyjednávací pozici ostatních stran vůči Googlu.
Pro Klarnu působí dopad opačným směrem. V krátkodobém horizontu jde o pozitivní katalyzátor, protože potenciální odškodnění v řádu miliard dolarů zlepšuje příběh společnosti a může podpořit sentiment investorů. Reakce akcií po zveřejnění zprávy je typickou odpovědí na potenciální jednorázový peněžní příliv, i když konečná částka zůstává nejistá.
V delším horizontu má tento případ širší strukturální význam. Potvrzuje, že rozhodnutí Evropské komise a antimonopolních soudů mohou sloužit jako základ pro soukromé civilní nároky, čímž vzniká další kanál právního rizika pro velké technologické společnosti. To znamená, že regulační tlak se již neomezuje pouze na správní pokuty, ale stále častěji zahrnuje i přímé odškodnění postižených konkurentů.
Google tak působí v prostředí, kde je právní riziko trvalé a rozptýlené, nikoli izolované a vázané pouze na jednotlivé události. Každé takové rozhodnutí přímo nemění obchodní model, ale postupně zvyšuje rizikovou prémii zahrnutou ve valuaci.
Pro Klarnu a PriceRunner jde o příklad dlouhodobé právní strategie postavené na zpochybňování dominance platformy Google. I pokud budou konečné přiznané částky po odvolání sníženy, samotný precedens posiluje jejich pozici v budoucích sporech.
V krátkodobém horizontu je nastavení jasné: negativní sentiment pro Google a pozitivní impuls pro Klarnu. V delším horizontu jde o další krok v postupném posunu evropského antimonopolního rámce směrem k systému, v němž porušení pravidel nevede pouze k pokutám, ale také k přímým náhradám škody. To zvyšuje význam regulačního rizika ve valuacích technologického sektoru.
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