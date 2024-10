Honeywell oddělí divizi pokročilých materiálů; akcie rostou o 1,6% 📣

Honeywell International (HON.US) oznámila plány oddělit svou divizi pokročilých materiálů do samostatné veřejně obchodované společnosti do začátku roku 2026. Tato divize, která vyrábí produkty jako chladiva značky Solstice a průmyslová rozpouštědla, má v roce 2024 vygenerovat přibližně 3,8 miliardy dolarů tržeb, což představuje asi 10 % celkových prodejů Honeywell. Tento krok je v souladu se strategií generálního ředitele Vimana Kapura na zefektivnění zaměření společnosti na její tři hlavní segmenty: letectví, automatizaci a energetickou transformaci. Samostatná společnost pokročilých materiálů by mohla být oceněna na více než 10 miliard dolarů.

Oddělení má za cíl poskytnout větší finanční flexibilitu pro budoucí akvizice, doplňující nedávné nákupy v celkové hodnotě přes 8 miliard dolarů, včetně bezpečnostního podnikání Carrier Global Corp. za téměř 5 miliard dolarů, CAES Systems Holdings za 1,9 miliardy dolarů a technologické jednotky skvapalněného zemního plynu společnosti Air Products and Chemicals Inc. za 1,8 miliardy dolarů. Pod vedením generálního ředitele Vimana Kapura od června 2023 Honeywell upravuje své portfolio, aby využila průmyslové megatrendy, i když výkonnost akcií za toto období zaostává za indexem S&P 500.

Honeywell (D1 interval)

Po oznámení akcie Honeywell stouply téměř o 3 % v předobchodování na přibližně 207 dolarů. V současnosti se akcie ustálily na úrovni okolo 206 dolarů, což představuje nárůst přibližně o 1,6 %.