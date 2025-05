Indexy rozšiřují zisky po možném nabídnutí spolupráce Pekingu s USA v otázce fentanylu 💰📄

Peking zvažuje nabídku spolupráce při kontrole chemikálií souvisejících s fentanylem jako způsob, jak zmírnit napětí s USA a znovu nastartovat obchodní jednání – čímž reaguje na jednu z klíčových výtek Trumpovy administrativy. Čínští představitelé zkoumají, jaké kroky USA očekávají ohledně chemických prekurzorů používaných při výrobě fentanylu, které jsou často zasílány z Číny do Mexika a následně pašovány do USA. Tento krok by mohl znamenat diplomatické otevření uprostřed přetrvávajících obchodních a politických sporů.

