Indie a EU uzavřely přelomovou obchodní dohodu, která bude implementována do jednoho roku.
Tarify na dovoz evropských aut se sníží ze 110 % na 40 %, s možností dalšího poklesu.
Akcie indických automobilek oslabily, protože se očekává růst konkurence ze strany evropských značek.
Trh zůstává náročný, ale pro evropské výrobce se otevírá příležitost zejména v segmentu prémiových vozů.
Po téměř dvou dekádách přerušovaných jednání uzavřela Indie a Evropská unie přelomovou obchodní dohodu, která má potenciál významně přetvořit ekonomické vztahy mezi těmito dvěma regiony. Dohodu oznámil premiér Narendra Modi, který ji označil za „matku všech dohod“. Oficiální podpis proběhne po právním posouzení během příštích několika měsíců, přičemž implementace se očekává do jednoho roku.
EU je největším obchodním partnerem Indie, a v hospodářském roce končícím v březnu 2025 dosáhl vzájemný obchod objemu 136,5 miliard USD. Dohoda přichází v době, kdy se mnoho zemí snaží diverzifikovat své obchodní vztahy mimo Spojené státy, zejména po ochlazení vztahů s americkou administrativou vedenou Donaldem Trumpem.
Automobilový průmysl jako horké téma
Jedním z nejcitlivějších bodů dohody je výrazné snížení dovozních cel na evropské automobily, které v Indii dosud dosahovaly až 110 %. Nově mají být clo sníženo na 40 %, přičemž u vybraných vozidel nad hodnotu 15 000 eur bude sazba dále postupně klesat až na 10 %. Tento krok znamená největší otevření indického automobilového trhu v historii.
Reakce na burze byla okamžitá. Akcie předních indických výrobců, jako Mahindra & Mahindra či Tata Motors, zaznamenaly pokles až o 5 %, což odráží obavy investorů z příchodu silné evropské konkurence. Evropské značky jako Volkswagen, Renault, Mercedes-Benz, BMW nebo Porsche tak získávají novou šanci prorazit na trhu, kde jejich podíl dosud nepřesáhl 3 %.
Přesto experti upozorňují, že vstup do indického trhu nebude jednoduchý. Ten je totiž dominován cenově dostupnými a kompaktními vozy japonské a domácí výroby, jako jsou modely značek Suzuki nebo Hyundai. Podle odborníků budou mít největší šanci na úspěch především prémiové evropské značky, které se zaměřují na vyšší segment trhu, zatímco v masovém segmentu zůstane situace i nadále komplikovaná.
Evropští výrobci mají v Indii zatím omezené výrobní kapacity a malý tržní podíl, ale s výhledem na růst trhu – který by měl do roku 2030 překročit 6 milionů vozů ročně – představuje nová dohoda významný strategický impuls.
