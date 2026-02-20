Indonésie a USA uzavírají obchodní dohodu 🌏🤝

-
USA snížily cla na indonéské zboží na 19 %.
Palmový olej a další komodity jsou bezcelní.
Indonésie otevře trh 99 % amerických produktů.
Dohoda posiluje spolupráci v oblasti kritických minerálů a energetiky.
Indonésie a Spojené státy finalizovaly obchodní dohodu, která snižuje americká cla na indonéské zboží z 32 % na 19 %. Dohodu ve Washingtonu podepsali prezident Prabowo Subianto a americký prezident Donald Trump.
Pro Jakartu jde o významný úspěch – klíčový exportní artikl, palmový olej, získal plnou výjimku z cel. Stejně tak budou bezcelně vyváženy i káva, kakao, kaučuk a koření. Palmový olej přitom tvoří přibližně 9 % celkového exportu země.
Širší ekonomické souvislosti
Dohoda přichází po náročném období pro indonéské trhy:
Hrozba snížení ratingu akciového trhu agenturou MSCI
Zhoršení výhledu ratingu od Moody’s
Oslabená důvěra investorů kvůli nepředvídatelné politice
Nové podmínky by mohly přispět ke stabilizaci sentimentu. USA zároveň sjednotily sazbu na úroveň 19 %, což odpovídá dohodám s Malajsií či Thajskem (Vietnam má 20 %).
Ústupky Indonésie
Indonésie se zavázala:
Odstranit cla na 99 % amerických produktů
Přijmout americké technické standardy (automobily, emise, zdravotnické prostředky, farmacie)
Nenastavovat diskriminační digitální daně
Umožnit širší přístup americkým investorům
Součástí dohody jsou i závazky k nákupům amerického zboží v hodnotě až 38,4 mld. USD, z toho 15 mld. USD energie a 4,5 mld. USD zemědělské produkty.
Strategické suroviny v centru pozornosti
Klíčovou oblastí jsou kritické minerály – nikl, kobalt, bauxit či vzácné zeminy. Indonésie:
Omezí nadprodukci zahraničně vlastněných zpracovatelských závodů
Sladí pravidla s americkými obchodními zájmy
Usnadní americké investice do těžby a zpracování
Dohoda tak nepřímo reaguje na obavy USA z dominance Číny v dodavatelských řetězcích strategických surovin.
Platnost dohody nastane do 90 dnů po dokončení právních procedur. Pokud bude správně implementována, může se stát základem pro širší reformy a posílení důvěry investorů.
