Ropa -2 % kvůli Íránu 🛢️

Írán a Spojené státy zahajují další kolo jednání, která probíhají prostřednictvím mediátorů v Ženevě. Napětí mezi USA a Íránskou islámskou republikou postupně rostlo na úrovně, jaké jsme dlouho neviděli, zejména po protestech, které v Íránu propukly na přelomu prosince a ledna.
Írán vstupuje do jednání dalším stupněm eskalace, když uzavřel část Hormuzského průlivu s odůvodněním vojenských cvičení. V průběhu dne došlo k částečnému uklidnění napětí díky vyjádřením, především z íránské strany, signalizujícím ochotu ke kompromisu. Nebyly však učiněny žádné závazky, nebyly uvedeny konkrétní kroky ani stanoven termín dalšího kola jednání.
Trh tato vyjádření interpretoval jako náznak blížícího se řešení potenciálního konfliktu. Geopolitická „prémie“ postupně mizí:
OIL.WTI (D1)
Zdroj: xStation5
V pozadí však zůstává řada otázek:
- Čeho mají jednání dosáhnout?
- Je riziko konfliktu reálné?
- A pokud ano, jaké by mohly být důsledky pro trh?
Cíle všech zúčastněných stran jsou poměrně jasné a často vzájemně protichůdné.
USA chtějí, aby byl Írán zbaven svého jaderného programu a pokud možno také omezil svůj konvenční arzenál raket a dronů.
Írán naopak usiluje o zachování status quo bez skutečných ústupků a sází na to, že pokud jednání dostatečně prodlouží a učiní prázdné sliby, některá vnitřní či vnější krize odvede pozornost USA. Islámská republika by tak získala čas na stabilizaci situace doma a obnovu části svého arzenálu i jaderného programu.
Administrativa Donalda Trumpa se pravděpodobně poučila z chyb vlády prezidenta Baracka Obamy, která stála za první „jadernou dohodou“, již Írán v následujících letech stále otevřeněji porušoval. Nová dohoda má být komplexnější a její ustanovení mají podléhat přísnému a nepřetržitému dohledu. Přestože je situace Íránu obtížná a země signalizuje snahu o deeskalaci, představitelé islámské republiky jasně uvádějí, že úplné vzdání se obohacování uranu nepřipadá v úvahu.
Komentátoři z různých kruhů poukazují na deklarovanou snahu Donalda Trumpa „uzavírat dohody“, což je jedna z charakteristických rysů nového prezidenta. Politiku, zejména zahraniční, je však třeba hodnotit podle činů, nikoli slov. Kroky americké administrativy naznačují bezprecedentní koncentraci ozbrojených sil v Perském zálivu. Shodou okolností tento nárůst sil nejenže neustal, ale ani nezpomalil, a do regionu jsou každý den přesouvány další vojenské kapacity.
Bez ohledu na složitou vnitřní situaci Íránu jeho představitelé neusilují o skutečné dohody. Chtějí, aby jejich strategie a zbrojní programy uspěly za každou cenu.
USA si to uvědomují, avšak „hrají jinou ligu“. Pro USA musí být vítězství rychlé, relativně „čisté“ a úplné. Je velmi pravděpodobné, že USA již rozhodly o úderu. Současná jednání jsou z velké části performativní a mají mimo jiné ukolébat Írán i jeho spojence. USA udeří ve chvíli, kdy budou podmínky ideální, což však vyžaduje značné zdroje. Írán je mnohem vážnějším protivníkem než Libye, Irák či Venezuela.
Údery na Írán by představovaly „operaci na otevřeném srdci“ pro ropný trh. Region je hustě pokryt ropovody, těžebními platformami a přístavy. Zároveň představuje více než 30 % globální produkce ropy a plynu a více než 20 % světové ropy a podobný objem zemního plynu prochází Hormuzským průlivem.
I krátká a lokální výměna palby by mohla vést k výraznému skoku cen ropy. To by bez ohledu na fundamenty mohlo vyděsit finanční trhy, protože centrální banky jsou stále silně zaměřeny na proces dezinflace.
V současnosti však trh vnímá výrazný převis nabídky ropy, ačkoli někteří analytici tvrdí, že jeho rozsah je nadhodnocený. I kdyby došlo k dočasné blokádě Hormuzského průlivu a poškození části regionální infrastruktury, nemělo by to zásadně změnit makroekonomickou situaci a cenové nárůsty by měly zůstat krátkodobé.
Pokud by však proti všem očekáváním došlo k „dohodě“ či jiné formě urovnání, lze očekávat výrazný pokles cen ropy a dočasné oslabení zlata. Bez geopolitické „rizikové prémie“ by se ropa mohla vrátit k úrovni kolem 55 USD za barel.
Základní scénář nadále počítá s tím, že jednání jsou spíše rétorickým cvičením než skutečným pokusem o dohodu. Úder na Írán je proto spíše otázkou „kdy“, nikoli „zda“. Volatilita na ropném trhu by v takovém případě mohla být vysoká, pravděpodobně však krátkodobá.
