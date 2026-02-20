Trump přitvrzuje vůči Íránu ⚠️

-
Trump dal Íránu lhůtu 10–15 dní na dosažení dohody.
-
Zasedání MAAE začíná 2. března ve Vídni.
-
Írán neumožnil kontrolu zásob uranu již 8 měsíců.
-
Riziko vojenské eskalace zvyšuje geopolitickou nejistotu na trzích.
-
Trump dal Íránu lhůtu 10–15 dní na dosažení dohody.
-
Zasedání MAAE začíná 2. března ve Vídni.
-
Írán neumožnil kontrolu zásob uranu již 8 měsíců.
-
Riziko vojenské eskalace zvyšuje geopolitickou nejistotu na trzích.
Americký prezident Donald Trump dal Íránu ultimátum 10 až 15 dní na dosažení dohody, jinak hrozí vojenská akce. Časování výroku přitom není náhodné – již 2. března začíná pětidenní zasedání Rady guvernérů International Atomic Energy Agency (MAAE) ve Vídni.
Diplomaté mají projednat novou rezoluci, která by mohla Írán znovu formálně pokárat za nedostatečnou spolupráci a případně jej postoupit Radě bezpečnosti OSN. Podobný scénář se odehrál již v červnu, kdy po kritice MAAE následovaly do 24 hodin izraelské údery.
Opakování červnového scénáře?
Podle bývalého představitele MAAE Tariqa Raufa by nové usnesení mohlo Washingtonu poskytnout politické i právní zdůvodnění případného zásahu. USA mezitím navyšují vojenskou přítomnost na Blízkém východě.
Ředitel MAAE Rafael Mariano Grossi uvedl, že inspektoři již více než 8 měsíců neověřili stav íránských zásob uranu obohaceného téměř na úroveň vhodnou pro výrobu zbraně. To zvyšuje napětí i nejistotu ohledně skutečných kapacit Teheránu.
Mezinárodní tlak roste
Zástupci Číny, Ruska a Íránu mezitím jednali s vedením MAAE o obavách z možného použití síly. Diplomatická jednání tak probíhají paralelně s rostoucí vojenskou rétorikou.
Pro investory znamená situace zvýšené geopolitické riziko, které může ovlivnit zejména ceny ropy, obranný sektor a volatilitu na globálních trzích.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy po silném růstu z oblasti kolem 61,87 USD dosáhla lokálního maxima poblíž 67,00 USD, odkud přišla korekce. Aktuálně se trh pohybuje kolem 66,12 USD a testuje úroveň 23,6 % Fibonacciho retracementu (65,79 USD). Cena se stále drží nad klouzavými průměry – EMA 50 (65,61 USD) i SMA 100 (64,26 USD), což potvrzuje pokračující střednědobé býčí nastavení. EMA 50 má navíc rostoucí sklon a vytváří dynamickou podporu. CCI se pohybuje v kladných hodnotách, ale ustupuje z překoupené oblasti, což signalizuje ochlazení krátkodobého momenta. Momentum rovněž klesá, nicméně zůstává nad neutrální linií.
Z technického pohledu je klíčové sledovat udržení pásma 65,70–65,80 USD. Pokud tato oblast obstojí, může dojít k dalšímu pokusu o průraz rezistence na 67,00 USD. Její překonání by otevřelo prostor k dalším růstovým úrovním. Naopak při hlubší korekci by další podpory ležely na 65,04 USD (38,2 % Fibonacci) a následně na 64,44 USD (50 % Fibonacci), kde se zároveň nachází silnější konfluence s klouzavými průměry.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Indonésie a USA uzavírají obchodní dohodu 🌏🤝
Ropa -2 % kvůli Íránu 🛢️
Investoři opouštějí dolar
Indický textil získá v USA stejné výhody jako Bangladéš, vláda uklidňuje farmáře
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.