Intuitive Machines: Setrvačník vesmírné ekonomiky?

Intuitive Machines patří mezi lídry ve velmi úzkém, ale atraktivním segmentu vesmírných společností. Firma se zaměřuje především na lunární landery a orbitální infrastrukturu.
Nejde o typický startup tohoto druhu, který má více vizi a dobré úmysly než reálné výsledky:
- Intuitive Machines (LUNR) vykázala za rok 2025 tržby ve výši 210,1 milionu USD, což představuje meziroční pokles o 7,9 %, backlog ve výši 943 milionů USD a růst hrubé marže na 19 %.
- Společnost stále spaluje hotovost. Za rok 2025 vykázala čistou ztrátu 83,91 milionu USD a její trailing ztráta na akcii dosáhla 0,73 USD.
- Na rok 2026 už management očekává tržby v rozmezí 900 milionů až 1 miliarda USD a kladnou upravenou EBITDA.
- V březnu firma také získala kontrakt od NASA v rámci programu CLPS v hodnotě 180,4 milionu USD na pátou lunární misi.
Včera se navíc objevily zprávy, že SpaceX důvěrně podala dokumentaci k IPO u SEC. Očekává se, že půjde o největší burzovní vstup v historii finančních trhů.
Ve stejný den NASA úspěšně odstartovala misi Artemis II z Kennedyho vesmírného střediska.
Na pozadí těchto událostí chce trh zapomenout na problémy na Zemi a přemýšlet o příležitostech ve vesmíru. Stále ambicióznější projekty SpaceX a NASA spolu s rostoucí přítomností vesmírných firem na trhu vedou řadu investorů k přesvědčení, že koncept „vesmírné ekonomiky“ už není jen snem, ale scénářem, který lze ocenit.
Vesmírná společnost přinesla za rok 2025 smíšené výsledky, zároveň ale představila agresivní plán pro rok 2026. Vynikají dva růstové vektory.
- Za prvé, firma v prvním čtvrtletí dokončila akvizici společnosti Lanteris za přibližně 800 milionů USD a uzavřela také transakci KinetX, čímž zvýšila svou expozici vůči obraně a národní bezpečnosti.
- Za druhé, 24. března udělila NASA společnosti Intuitive Machines kontrakt v rámci CLPS v hodnotě 180,4 milionu USD na pátou misi doručení nákladu na Měsíc, tentokrát s využitím většího landeru Nova-D/R.
Vesmírné mise však stále nesou rizika zpoždění, technických selhání a konkurence větších hráčů. Bez ohledu na úhel pohledu zůstává Intuitive Machines spekulativní společností a cíle pro rok 2026 musí být naplněny, aby akcie dokázala generovat výnos.
