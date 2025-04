Investování v době nejistoty. Jak se chovat v nestabilním světě?

Žijeme v době turbulencí na finančních trzích - pandemie, vojenské konflikty, politická nejistota, hrozící dluhová krize v USA a rychle se měnící globální ekonomická politika nutí investory hledat způsoby, jak ochránit svůj kapitál a zároveň dosáhnout výnosů - a to i v náročných podmínkách.

Dá se říci, že v dobách nejistoty se počet možných scénářů zvyšuje. Abychom parafrázovali staré přísloví: „Více věcí se může stát, než se stane.“ Škála možných výsledků je široká, ale nakonec nastane pouze jeden z nich. A co víc, ani ten nejpravděpodobnější scénář není nikdy zaručený.

Investoři se samozřejmě stále snaží najít aktiva, která mohou generovat zisky. Kapitál je stále v pohybu a hledá výnosy - bez ohledu na „počasí“ v ekonomice nebo geopolitiku. Které strategie a třídy aktiv se tedy mohou ukázat jako efektivní v nejistých časech? Na co se globální investoři zaměřují? Jaké jsou vyhlídky klíčových tříd aktiv - a co můžeme očekávat do budoucna?

Zlato – bezpečný přístav v neklidných časech

Zlato je již po staletí považováno za symbol stability - a poslední roky tuto pověst jen posilují. Zatímco zlato bylo tradičně považováno za bezpečný přístav, jeho rostoucí korelace s akciovými trhy v určitých obdobích způsobila, že se mu někteří investoři začali vyhýbat. To se projevilo zejména v roce 2022, kdy se zlato obchodovalo do strany v prostředí rostoucích globálních úrokových sazeb. Navzdory své pověsti ochrany proti inflaci právě v období několikaleté inflace mnoho investorů vybíralo zisky ze stolu.

Od té doby se situace výrazně změnila. Investoři se vrátili ke zlatu, hnáni geopolitickými obavami, strachem z obchodních válek a rostoucí ekonomickou nejistotou. Na burze COMEX rekordní objemy dodávek fyzického zlata do amerických trezorů vyprázdnily zásoby v Londýně a Švýcarsku. Investoři museli po určitou dobu čekat na splnění dodávek několik měsíců. Trh s fyzickým zlatem zůstává napjatý, což by mohlo zesílit cenové reakce, pokud bude rally pokračovat.

Od eskalace konfliktu na Blízkém východě - a s pokračující válkou na Ukrajině -ceny zlataprudce vzrostly, což je reakce na rostoucí globální nestabilitu. V březnu 2025 dosáhl tento kov historického maxima a přiblížil se hodnotě 3 100 USD za unci, což dále podpořily spekulace kolem hospodářské politiky Donalda Trumpa - zejména potenciální zavedení nových cel, která by mohla otřást světovým obchodem. K tomu se přidává dluhová krize ve Spojených státech, která zpochybňuje představu globální finanční stability. Diskutuje se dokonce o možném přecenění zlata jako rezervního aktiva USA, což by mohlo vyvolat další poptávku ze strany centrálních bank. Za poslední tři roky centrální banky nakoupily více než 1 000 tun zlata ročně. Rok 2025 bude pravděpodobně tento trend následovat.

Proč tedy zlato?

V době, kdy tradiční finanční trhy ztrácejí předvídatelnost, je zlato považováno za pojistku proti rostoucí inflaci a znehodnocování měn. Nemusí sice generovat úroky ani dividendy, ale v dobách chaosu má tendenci získávat na hodnotě, což z něj činí atraktivní aktivum pro ty, kteří chtějí diverzifikovat. A je důležité si uvědomit: světové zásoby zlata jsou omezené. Produkce zlata sice roste přibližně o 2 % ročně, ale to je mnohem méně než růst světové peněžní zásoby. Navíc tváří v tvář novinovým titulkům o recesi a stagflaci se mnozí investoři jednoduše cítí nejistě, pokud jde o ukládání jejich majetku do rizikovějších aktiv, jako jsou akcie nebo kryptoměny. V důsledku toho se zlato často stává první volbou pro uchování hodnoty, a ETF k němu umožňují přístup snadněji než kdykoli předtím.

Zlato získává především v reakci na nejistotu spojenou s obchodní politikou Donalda Trumpa. Z historického hlediska mělo zlato během četných geopolitických událostí v posledních několika desetiletích tendenci ve střednědobém a dlouhodobém horizontu růst na hodnotě.



Zdroj: Bloomberg Finance LP, XTB

Akcie – útěk k defenzivním aktivům

Akciový trh - zejména ve Spojených státech - zůstal po vzniku investičního boomu umělé inteligence (AI) přehřátý. Akcie největších světových technologických společností prudce vzrostly díky optimismu investorů ohledně budoucího růstu a potenciálu ještě vyšších zisků.

Nakonec však přišla kontrola reality: zisky společností nenaplnily vysoká očekávání. Nyní se na akciových trzích objevil jasný trend -přesun kapitálu k tzv. defenzivním akciím.

Defenzivní akcie patří společnostem, jejichž finanční výsledky jsou méně citlivé na hospodářské cykly. Mezi ně obvykle patří odvětví, jako jsou např:

Utility (energetika a infrastruktura)

Zdravotnictví

Spotřební zboží (základní zboží a služby)

Evropské obranné akcie v centru pozornosti

V Evropě je zvláštní pozornost věnována společnostem působícím v oblasti obrany. Potenciál zvýšených výdajů na obranu v rámci Evropské unie, vyvolaný rostoucím geopolitickým napětím, učinil z tohoto odvětví magnet pro investory.

EU může do obranných iniciativ investovat až 800 miliard eur, přičemž:

EUR přímo od členských států (včetně návrhu na vynětí vojenských výdajů z dluhových limitů), a

dalších 150 miliard eur může být financováno prostřednictvím společné emise dluhopisů.

Německo, které v minulosti váhalo s přijímáním nových dluhů, nyní zmírňuje fiskální omezení. Země plánuje investovat 500 miliard EUR do infrastruktury, a vzhledem k tomu, že její cíl v oblasti výdajů na obranu se blíží 3 % HDP, celkové výdaje by mohly v příštích letech dosáhnout 1 bilionu EUR.

Je důležité, že tato investiční kampaň může pokračovat bez ohledu na zpomalení evropské spotřebitelské poptávky, což odráží zásadní změnu rozpočtových priorit.

Defenzivní akcie: V době konjunktury skromné, v době bouří odolné

Zatímco defenzivní akcie během býčích trhů zřídkakdy nabízejí velkolepé výnosy, jejich stabilita se stává klíčovou výhodou v nejistých časech. Zejména evropské trhy mohou těžit z toho, pokud se investiční plány v oblasti obrany dále zrychlí. V následujících měsících budou investoři posuzovat, které společnosti mohou být nejvíce postiženy rostoucími cly. Jedno je jisté: mnoho firem bude čelit zvýšeným nákladům, a ne všechny je budou schopny kompenzovat vyššími tržbami- zejména pokud se spotřebitelé postaví proti vyšším cenám.

Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB

Od vypuknutí války na Ukrajině se akciím evropských obranných společností mimořádně dařilo - a po vítězství Donalda Trumpa tento trend ještě zesílil. Mezitím se americkému obrannému sektoru nedařilo. Proč? Trh sází na to, že Evropa bude zvyšovat výdaje na obranu bez ohledu na globální situaci, a to kvůli rostoucím rozpočtům NATO a geopolitickým rizikům - zejména pokud USA naznačí možné stažení z kontinentu.

Současně oživení amerického izolacionismu a obnovený důraz na fiskální disciplínu vyvolává pochybnosti o tom, zda budou Spojené státy nadále výrazně dotovat své dodavatele obrany. Vyvolává také otázky, zda budou i nadále podporovány všechny kategorie zbraní - včetně těch, které jsou v kontextu moderního vedení války vnímány jako nákladné nebo zastaralé - a jejich výroba bude i nadále podporována.

Dluhopisy – bašta ochrany kapitálu

Dluhopisy - nebo ETF, které jim poskytují nepřímou expozici - zůstávají základní složkou každého dobře vyváženého investičního portfolia, zejména v dobách stability trhu. Nabízejí pravidelný a předvídatelný tok příjmů prostřednictvím úrokových plateb, což umožňuje lepší finanční plánování.

Dluhopisy pomáhají stabilizovat portfolia diverzifikací rizika. Často se pohybují inverzně k akciím, což pomáhá snižovat celkovou volatilitu a citlivost na výkyvy trhu.

Úrokové sazby hrají klíčovou roli při oceňování dluhopisů, přičemž mezi nimi existuje inverzní vztah: když sazby rostou, ceny dluhopisů klesají, a když sazby klesají, ceny dluhopisů rostou. Ve stabilním prostředí je tato dynamika předvídatelnější, což usnadňuje řízení rizik.

Delší splatnost znamená větší citlivost na změny sazeb - a vyšší riziko pro držitele dluhopisů. Výběr správné splatnosti pomáhá vyvážit riziko a výnos. Investoři mohou vyladit svá portfolia pomocí strategií, jako je např:

Laddering (nákup dluhopisů s rozloženou splatností).

Imunizace (přizpůsobení durace portfolia dluhopisů investičnímu horizontu)

V obdobích stability nabízejí vysoce kvalitní dluhopisy pevný základ, zachovávají kapitál a generují výnosy s inflační rezervou.

Forex – Měny jako obranný štít

Devizový trh (forex) je často místem, kde se nejistota objevuje jako první. Během krizí nebo v dobách zvýšeného globálního napětí mají investoři tendenci přecházet k takzvaným „bezpečným měnám“ , jako je americký dolar (USD), japonský jen (JPY) nebo švýcarský frank (CHF).

USD zůstává dominantní světovou rezervní měnou, i když jeho postavení by se mohlo dostat pod tlak, pokud republikánská administrativa zavede agresivní protekcionistickou obchodní politiku.

JPY, který byl dlouho spojován s pomalým růstem, znovu získává svou přitažlivost bezpečného přístavu. Nedávný růst HDP navzdory slabé spotřebě, rostoucí mzdy a signál Bank of Japan o obnovení zvyšování sazeb oživily zájem investorů o jen, který následoval po turbulencích v roce 2024.

CHF je nadále bezpečnou měnou, což podporuje neutralita Švýcarska a jeho omezená expozice vůči obchodním válkám.

Měnové zajištění nebo využití forwardových kontraktů může pomoci ochránit investory před znehodnocením domácí měny. Zakotvení forexových rozhodnutí v makroekonomických základech také snižuje spekulativní riziko a zvýhodňuje ty, kteří mají hlubší znalosti:

Hospodářské cykly

Opatření centrálních bank

Geopolitické změny

Úspěch na forexovém trhu často závisí na analýze výnosů státních dluhopisů, které slouží jako barometr chuti riskovat a očekávání úrokových sazeb - obojí silně ovlivňuje poptávku po měnách.

Přesto zůstává forex vysoce dynamickým a volatilním trhem, kde každá makroekonomická zpráva a prohlášení centrální banky může pohnout cenami. Rychlé reflexy, zkušenosti a neustálé učení jsou nezbytné pro orientaci v této rychle se měnící aréně.

Výnosy desetiletých státních dluhopisů v Japonsku a USA (nahoře) a USD/JPY vs. výnosový spread (dole)

Zdroj: xStation5

Bitcoin – deflační zajištění?

Bitcoin nadále dominuje titulkům novin. Proč? Ohromující zisky v roce 2024 a nová americká administrativa, která se zdá být v počáteční fázi podpory celého kryptografického sektoru. Pokládá základy pro politiky, které by mohly přímo pohánět novou poptávku po Bitcoinu.

Jako nejstarší kryptoměna má Bitcoin v rámci blockchainového ekosystému dobře zavedené postavení a může získat jedinečný status strategického aktiva USA. V důsledku toho by mohl vzrůst spekulativní zájem - i když volatilita cen zůstane vysoká.

Nabídka Bitcoinu je omezena na 21 milionů BTC, přičemž více než 19,84 milionu již bylo vytěženo. Jeho deflační konstrukce jej strukturálně odlišuje od fiat měn - často „znehodnocených“ centrálními bankami. Již více než deset let slouží Bitcoin jako uchovatel hodnoty v čase, což přitahuje uživatele, spekulanty i dlouhodobé držitele - mnozí z nich jej považují za digitální zlato.

I když se Bitcoin často chová jako vysoce rizikové aktivum, existují období, kdy překonává výkonnost akcií nebo dokonce zlata, čímž dočasně narušuje korelaci s tradičními trhy. Z tohoto důvodu může Bitcoin sloužit jako strategické aktivum s nízkou alokací v portfoliu „do každého počasí“, jehož cílem je kombinovat růstový potenciál s nekorelovanými aktivy.

Historicky byla cena bitcoinu ovlivněna čtyřletými cykly půlení, během nichž je běžná extrémní volatilita. Investoři využívající ETP (jako jsou ETC nebo ETN) k získání expozice mohou Bitcoin zahrnout jako součást dlouhodobé diverzifikační strategie- akceptovat vyšší krátkodobou volatilitu výměnou za asymetrický růst.

Rostoucí role bitcoinu není jen spekulativní. Vyvíjí se ve smysluplný alternativní platební systém, který nyní zpracovává objemy transakcí srovnatelné s kartami Mastercard a Visa. Byl navržen jako protiváha fiat měny a dnes Bitcoin slouží skutečnému účelu v zemích, kde je důvěra ve vládu slabá nebo kde jsou bankovní systémy nedostatečně rozvinuté.

ETF – Diverzifikace v jednoduchém formátu

Burzovně obchodované fondy (ETF) se staly jedním z nejoblíbenějších investičních nástrojů - zejména v dobách nejistoty. Tím, že ETF poskytují expozici vůči celým indexům, nikoli jednotlivým akciím, pomáhají snižovat riziko specifické pro danou společnost.

V nejistých dobách jsou obzvláště atraktivní sektorové ETF zaměřené na tzv. defenzivní sektory. Patří mezi ně např:

Zdravotnictví

Energetika

Spotřební zboží

Komunální služby

Tyto sektory bývají odolné v době poklesu, protože poskytují základní zboží a služby, u nichž je nejméně pravděpodobné, že je spotřebitelé omezí.

Navíc během geopolitického napětí, ETF související s obranou získávají na popularitě, protože zvýšené vojenské výdaje mají tendenci zvyšovat výkonnost sektoru.

Kromě akciových ETF mohou investoři zvážit také dluhopisové ETF, a to jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Vzhledem k tomu, že dluhopisy s delší dobou splatnosti jsou citlivější na očekávání úrokových sazeb, mohou v nejistých obdobích dluhopisové ETF s kratší dobou splatnosti poskytovat stabilnější výkonnost.

ETF navíc mohou nabídnout hotové portfoliové strategie napříč třídami aktiv. Například ETF Vanguard Lifestrategy 80/20 alokuje 80 % do akcií a 20 % do dluhopisů, což investorům usnadňuje diverzifikaci bez nutnosti spravovat každou pozici zvlášť.

A konečně, ETF se neomezují pouze na akcie nebo dluhopisy. ETC nabízejí expozici vůči zlatu, zatímco ETN umožňují nepřímou investici do Bitcoinu- nabízejí diverzifikovaný přístup k netradičním aktivům, aniž by vznikaly náklady na skladování a úschovu, které jsou často spojeny s držením fyzického zlata.

Futures kontrakty - zajištění v akci

Futures kontrakty jsou jedním z nejpoužívanějších nástrojů pro zajištění portfolia proti nepříznivým pohybům na trhu. Mechanismus zajištění spočívá v tom, že se zaujme opačná pozice, než jaká je již v portfoliu držena. Například investor, který drží koš akcií S&P 500 a obává se krátkodobého poklesu, může otevřít krátkou pozici ve futures na S&P 500 místo prodeje celého portfolia.

Futures jsou spekulativním kapitálem upřednostňovány také díky pákovému efektu, který nabízejí a který zesiluje potenciální zisky i ztráty.

Řízení volatility v nejistých časech

Vzhledem k tomu, že předvídatelnost trhu klesá a geopolitické napětí zvyšuje volatilitu, futures se stále více vracejí do centra pozornosti. Slouží jako nástroj ochrany kapitálu i jako nástroj aktivního řízení rizik.

Futures kontrakty umožňují investorům zaujmout pozice na rostoucí i klesající ceny téměř všech tříd aktiv - akcií, komodit, dluhopisů nebo měn- aniž by vlastnili podkladové aktivum. Díky této dostupnosti jsou velmi univerzální v nejistém prostředí.

Nabídka futures zahrnuje všechny hlavní třídy aktiv - a další. Například:

Investoři mohou zajistit volatilitu amerického akciového trhu prostřednictvím indexu VIX .

V Evropě nabízí srovnatelné zajištění expozice vůči evropským akciím index volatility EURO STOXX 50 .

Zkušenější obchodníci se mohou dokonce zajistit proti měnověpolitickým šokům pomocí úrokových futures, které chrání portfolia před prudkými pohyby v ocenění dluhopisů nebo akcií vyvolanými rozhodnutími centrálních bank.

Je důležité si uvědomit: zajištění není o generování zisku-jeho cílem je omezit potenciální ztráty. Obchodování s futures je náročná strategie, která vyžaduje jak technické znalosti, tak psychologickou odolnost. Pákový efekt umožňuje dosahovat značných výnosů při relativně malém kapitálu, ale také zvyšuje riziko: malé pohyby na trhu mohou vést k nadměrným ziskům nebo rychlým ztrátám.

Kvůli této dvojí povaze přitahují futures obě tyto složky:

investory, kteří se vyhýbají riziku a hledají ochranu před poklesy trhu, a

spekulanty, kteří hledají příležitosti s vysokým rizikem a vysokým ziskem.

VIX a strach z trhu: inverzní vztah

Index VIX, který sleduje volatilitu na americkém akciovém trhu, je inverzně korelován s indexem S&P 500. Jak ukazuje graf, každý vzestup indexu VIX obvykle koresponduje s výprodejem indexu S&P 500.



Zdroj: XTB Research

Závěr: Investování v nejistých časech

Investování v době nejistoty je umění vyvážit ochranu kapitálu s potenciálem výnosu.

Zvýšená volatilita může vytvářet mimořádné ziskové příležitosti - ale také zesiluje riziko ztrát.

Zlato září jako bezpečný přístav,

Defenzivní akcie a ETF nabízejí stabilitu,

Dluhopisy chrání kapitál před poklesy na trhu,

Forex a futures umožňují aktivní, strategické řízení rizik.

Klíčem k zvládnutí volatilních trhů je diverzifikace a sladění strategií s individuálními cíli a tolerancí k riziku. V bouřlivých dobách, jako je ta dnešní, jsou největšími spojenci investora opatrnost a flexibilita.

Humbuk kolem AI čelí první skutečné zkoušce

Zatímco investiční boom v oblasti umělé inteligence je testován, zlato (žlutá čára) od začátku roku vzrostlo přibližně o 20 %, z přibližně 2 600 USD na přelomu prosince a ledna na dnešních 3 150 USD za unci. Naproti tomu index US100 (futures na Nasdaq 100) klesl o téměř 10 %, protože se zhoršila nálada investorů vůči americkým technologickým akciím, zejména u jmen souvisejících s umělou inteligencí.

Zdroj