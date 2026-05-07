Írán formalizuje kontrolu nad Hormuzským průlivem; ceny ropy zastavují pokles ❓⚓

Írán formalizoval svou kontrolu nad Hormuzským průlivem zřízením nového orgánu — Persian Gulf Strait Authority (PGSA) — který vyžaduje, aby všechna proplouvající plavidla před získáním povolení k tranzitu předložila informační prohlášení. Formulář obsahuje více než 40 otázek týkajících se názvu plavidla, země původu a destinace, státní příslušnosti vlastníků, provozovatelů a posádky a také typu nákladu. Před vypuknutím konfliktu s USA a Izraelem na konci února 2026 byl průliv volně přístupný všem lodím — nyní Írán hrozí útokem na jakékoli plavidlo, které průlivem propluje bez povolení IRGC. Přes průliv prochází pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu, což znamená, že kontrola nad ním dává Teheránu obrovský vliv na globální ekonomiku.
Klíčové informace, které musí být poskytnuty pro tranzit Hormuzským průlivem se souhlasem Íránu. Zdroj: CNN
Uzavření Hormuzského průlivu vyvolalo největší nabídkový šok v historii ropného trhu — ve středu ceny benzinu v USA poprvé za čtyři roky vzrostly nad 4,50 USD za galon. Nejvyšší íránský vůdce Mojtaba Chameneí vyzval k vytvoření „nového regionálního a globálního řádu“ založeného na silném Íránu a výslovně poukázal na „páku uzavření průlivu“ jako na nástroj k naplnění této vize. Írán si údajně účtuje až 2 miliony USD za každou loď proplouvající průlivem a americké ministerstvo financí jasně uvedlo, že žádný subjekt napojený na USA není oprávněn takové platby provádět. V týdnu končícím 3. května proplulo průlivem pouze 40 lodí, zatímco před válkou činil průměr 120 průjezdů denně a ve čtvrtek byl provoz tankerů téměř nulový. Experti společnosti Kpler odhadují, že i v případě dlouhodobé íránské kontroly nepřesáhne tranzit 40–50 % předválečné exportní kapacity, což by mělo dlouhodobé důsledky pro globální energetické trhy.
Přesto se nyní hlavní pozornost soustředí na hodnocení vyhlídek na deeskalaci konfliktu. Nasvědčuje tomu pokles cen ropy, který druhý den po sobě zrychluje.
OIL dnes otestoval 50denní EMA, tedy úroveň, která nebyla znovu testována od poloviny dubna, kdy se lokální poklesy poblíž této hladiny zastavily. Z dlouhodobého hlediska však instrument zůstává v uptrendu. Zdroj: xStation
