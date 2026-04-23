Izrael je připraven udeřit znovu❓Dolar se odráží, protože se vracejí obavy z války 📈

Dollar Index (USDIDX) zastavil svůj nedávný pokles a po komentářích izraelského ministra obrany obnovil uptrend. Israel Katz uvedl, že země je připravena obnovit údery proti Íránu a v současnosti „čeká na zelenou ze strany Spojených států“.
Kromě poptávky po bezpečných aktivech vyvolané obavami z eskalace na Blízkém východě získal dolar výraznou podporu také z nejnovějších dat PMI. Tyto reporty ukazují rekordní oživení podnikatelské aktivity v USA, což posiluje narativ „higher-for-longer“ u úrokových sazeb.
USDIDX se na intervalu H1 (jedna hodina) úspěšně odrazil od EMA30. Zdroj: xStation5
Inflační stíny v datech PMI
Indexy PMI překonaly očekávání jak ve službách, tak ve zpracovatelském průmyslu. Vnitřní detaily však přinášejí „jestřábí“ varování: silné příspěvky cenových subindexů – zahrnujících jak vstupní náklady, tak ceny finálních produktů – zvýšily obavy, že se inflační tlaky přelévají do širší ekonomiky. Tato data naznačují jestřábější postoj Fedu, což by mohlo výrazně snížit pravděpodobnost výraznějšího snižování úrokových sazeb v roce 2026.
Pohled S&P Global: Soukromý sektor v USA se pevně vrací do pásma expanze. Zdroj: S&P Global
Reakce měn: Rozvíjející se trhy vs. G10
Síla dolaru je nejvíce patrná na rozvíjejících se trzích (EM), například:
- Maďarský forint (USDHUF): +0,5 %
- Indická rupie (USDINR): +0,2 %
- Jihoafrický rand (USDZAR): +0,2 %
V rámci skupiny G10 je sentiment „risk-off“ nejvíce vidět na novozélandském dolaru (NZDUSD: -0,4 %), který smazal své zisky z úvodu seance a přerušil tak růstovou sérii trvající od začátku týdne.
Zajímavé je, že australský dolar vykazuje podobnou odolnost jako téměř beze změny obchodovaná libra, jen a euro (AUDUSD, EURUSD, GBPUSD: -0,05 %). Je to především důsledek prudkého oživení australských PMI, která zvýšila riziko dalšího zvýšení sazeb ze strany RBA.
Kontext trhu: Navzdory dnešní korekci má NZD za sebou vůči USD stále relativně silnější měsíc než ostatní měny G10. Zdroj: XTB Research
Paradox norské koruny (NOK)
Norská koruna dnes ztrácí neúměrně více. Teoreticky by měl nedávný růst cen ropy Brent NOK podporovat, ale odraz USDNOK od čtyřletého minima naznačuje, že tato slabost je způsobena čistě širším prostředím „risk-off“, nikoli energetickými fundamenty.
Vizualizace risk-off: Útěk do bezpečí je obzvlášť zřetelný při srovnání růstu USDNOK se zisky na NOKSEK, což je v souladu s růstem futures na ropu. Zdroj: xStation5
Denní shrnutí: Režim risk-off přebírá kontrolu 📉 Americké akcie prudce klesají, zatímco dolar a ropa výrazně posilují 💸
BREAKING: Americké PMI překonaly odhady 📈 Akcie jsou znovu v zelených číslech
Pšenice se snaží pokračovat v uptrendu navzdory zlepšujícímu se počasí v USA 🔎 Co dál?
Trump nařídil tvrdý postup v Hormuzském průlivu 🔥
