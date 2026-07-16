J.B. Hunt Transport překonává odhady ve 2Q 2026: intermodální přeprava táhne rekordní výsledky

J.B. Hunt Transport Services je jedna z největších severoamerických přepravních a logistických společností, jejíž klíčový byznys stojí na tzv. intermodální přepravě. Intermodální přeprava spočívá v přepravě zboží v kontejnerech za použití více dopravních prostředků — typicky vlaku, nákladního auta nebo lodi — přičemž samotný náklad se při přechodu mezi módy vůbec nepřekládá. Vlak zajišťuje energeticky úsporný dálkový transport, nákladní auto pak flexibilitu při svozu a rozvozu od dveří k dveřím — dohromady tvoří nákladově efektivní a spolehlivý systém. Kromě intermodálu společnost provozuje segmenty zahrnující smluvní dedikované služby, kamionovou dopravu, zásilkovou přepravu (LTL), doručování na poslední míli a integrovanou logistiku.
Po uzavření řádné obchodní seance, kdy akcie oslabily o 1,63 % na 276,28 USD, přišly výsledky za druhé čtvrtletí 2026, které trh zaskočily výrazně pozitivně. Společnost vykázala zisk na akcii 1,91 USD a tržby 3,5 miliardy USD, zatímco analytici očekávali 1,73 USD na akcii a tržby 3,23 miliardy USD. Provozní zisk vzrostl o 32 % na 259,5 milionu USD a provozní marže se zlepšila na 7,4 %. Zisk na akcii překonal odhady o 0,18 USD, tedy o 10,4 %, a tržby předčily prognózy o 270 milionů USD, resp. 8,36 %.
Motorem výsledků byl právě intermodální segment. Intermodální tržby vzrostly o 22 % na 1,75 miliardy USD a provozní zisk tohoto segmentu skočil o 58 % na 150,9 milionu USD, přičemž počet přepravených zásilek vzrostl o 10 % a výnos na zásilku o 11 %. Intermodální objemy přitom dosáhly čtvrtletního rekordu a společnost uvedla, že získala podíl na trhu napříč svými segmenty. Segment smluvních dedikovaných služeb zvýšil tržby o 9 % na 921 milionů USD, zatímco divize integrovaných kapacitních řešení (ICS) vzrostla o 49 % na 388 milionů USD a poprvé vykázala provozní zisk, poté co rok předtím generovala ztrátu.
Vedení společnosti popsalo prostředí jako strukturálně se měnící. Generální ředitelka Shelley Simpson na konferenčním hovoru 15. července uvedla, že kapacita se v celém odvětví zpřísnila a že „zpřísnění bylo patrné v průběhu celého čtvrtletí, a to včetně výrazného zlomu v okolí každoroční kontrolní akce Roadcheck v začátkem května, který přetrvává", přičemž poptávka se sice postupně zlepšuje, avšak tržní napětí pochází primárně ze strany nabídky. Simpson zdůraznila, že firma na příchod lepšího cyklu nečekala: „Strávili jsme poslední čtyři roky přípravou na něj," a tato strategie podle ní umožnila získat tržní podíl. Finanční ředitel Brad Delco doplnil, že za uplynulý rok společnost eliminovala více než 135 milionů USD ve strukturálních nákladech.
Z pohledu bilance celkový dluh klesl na přibližně 1,15 miliardy USD z 1,72 miliardy USD před rokem, přičemž společnost odkoupila zhruba 392 000 vlastních akcií za 98 milionů USD a zbývající autorita na zpětné odkupy činí 791 milionů USD. Výsledky posunuly akcie v po-burzovním obchodování o 7,91 % výše — pokud by tento pohyb byl potvrzen při otevření řádné seance, akcie by se přiblížila svému 52týdennímu maximu. Trh dílčí slabost z dubnového výprodeje přepisuje, ale klíčová otázka zůstává: zda tržní napětí na straně nabídky vydrží dostatečně dlouho, aby umožnilo trvalejší obnovu cen přepravy.
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